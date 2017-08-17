核心提示：苏州牛皮癣专科医院哪儿好？牛皮癣是我们生活中比较的常见的皮肤科疾病，而对于患者而言也是很痛苦的疾病，部分的人对于治疗存在着误区，有的人更因为错误的了解而放弃了治疗。

苏州牛皮癣专科医院哪儿好？在生活中牛皮癣是比较常见的皮肤疾病之一，对于这个病症不仅使患者的身体受折磨，精神上也会受到相应的折磨，有些人更对于治疗有错误的认识，那么这些误区有哪些呢？下面我们一起来看看吧。

惊慌失措，病急乱投医

许多患者一旦得了牛皮癣，第一反应就是惊慌与恐惧，求治愈心切，往往病急乱投医，接受许多不科学、不正当的治疗，结果牛皮癣非但没有治好，反而越来越严重，而且耽误了最佳治疗时机，最终进入疾病反复发作的恶性循环，给患者带来终生痛苦。

滥用外用药，治标不治本

一些患者涂抹外用药、滥用抗生激素等，开始可能有效果，但往往会很快复发，且一旦复发就会迅速蔓延，传统治疗办法仅作表面文章，没有解决牛皮癣易复发的实质性问题，可以说是无源之水，没有从源头解决问题，就无法从根本上有效祛除牛皮癣。

迷信偏方，病情反加重

一部分牛皮癣患者是各种偏方的迷信者，他们不去选择专业正规的医院接受治疗，却四处收集民间各种治疗牛皮癣的偏方，并不断按照偏方去进行尝试，不少人出现皮肤过敏，有些甚至出现严重的毒副作用。

置之不理，失去信心

苏州牛皮癣专科医院哪儿好？一些患者认为是“不治之症”，整天悲天悯人，认为治了也白治，于是干脆不治;也有些患者病发非暴露部位，错误的认为，熬一下就过去了，于是对此不加以重视，任其发展，两者都给牛皮癣的”深层入肤”提供了契机，为后期康复带来了难度。