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上海治疗牛皮癣的医院哪好

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2017-08-17
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核心提示：上海治疗牛皮癣的医院哪好？虽然许多人认为，有些人完全相信，他们的饮食会影响牛皮癣，大多数专家说，对牛皮癣患者最好的饮食建议和对任何人都是一样的：合理的饮食，低脂肪和少甜食和多点的水果和蔬菜。

　　上海治疗牛皮癣的医院哪好？虽然许多人认为，有些人完全相信，他们的饮食会影响牛皮癣，但没有研究显示有关联。这并不是说没有可能。只是到目前为止，没有证据。

　　大多数专家说，对牛皮癣患者最好的饮食建议和对任何人都是一样的：合理的饮食，低脂肪和少甜食和多点的水果和蔬菜。当然还要经常锻炼。

　　不过，牛皮癣不能忽视。“我总是对病人说，如果你注意到你吃某些食物后皮肤病情恶化，然后停止进食这些食物，看看会发生什么，”纽约大学的牛皮癣和银屑病关节炎中心副主任医学博士布鲁斯说。虽然他说没有任何研究显示牛皮癣和饮食之间的关系，但他相信有些特定的食物可能会触发。

　　当心饮食对牛皮癣的影响

　　尽管没有科学证据的情况下，你会发现有很多的关于牛皮癣饮食的书籍和网站。有些被指责为会引发牛皮癣——糖、垃圾食品，小麦产品，西红柿，咖啡，和鸡蛋，等等。也有很多理论关于食物可能会好，其中花草茶，一些果汁，鱼油补充剂。不出所料，什么饮食对牛皮癣是好的是坏的都有很多不同的意见。

　　在纽约市圣卢克罗斯福医院中心医学临床研究中心的主任杰弗里·m·温伯格，相信尝试适当的饮食对牛皮癣是好的。“当人们问关于饮食的事，我告诉他们，我没有办法证明任何饮食对牛皮癣起不起作用，”他说。“只要人们不尝试有害的食品就没问题了。“没有医生会为了牛皮癣饮食该不该减少垃圾食品和酒精消费量你争辩。

　　但是你应该提防任何极端的饮食或些惊人的说法，像“治愈牛皮癣”，因为这些方法可能是没有效果的。也要小心饮食，有些所谓的“快速药”，或给你常规灌肠，或者采取其他极端措施。那些极端的饮食浪费钱而且让人难以坚持，在某些情况下，甚至是危险的。同样，不要以为你在超市购买是有帮助的，甚至安全。用极高剂量服用补充剂，被推荐的一些可疑的牛皮癣饮食可能是有毒的。总之在你服用任何饮食或使用任何补充或替代药品先咨询你的医生。

　　你可能因牛皮癣会感到沮丧，所以你准备尝试任何事来治愈它。但是要小心，不要让绝望使你容易受骗。

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