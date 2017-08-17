核心提示：苏州治疗牛皮癣哪好？对于儿童为什么会发生牛皮癣病，作为家长们很疑惑也很担忧，那么儿童发生牛皮癣原因有哪些呢，下面介绍几大原因，一起来了解下。

苏州治疗牛皮癣哪好？临床上常见牛皮癣的发病与链球菌感染有关，特别是儿童急性点滴状牛皮癣，推测牛皮癣是对细菌毒素的变态反应。有报告说人表皮与组链球菌之间存在交叉抗原。促发诱因：精神异常、外伤、手术、季节变化、潮湿、射线照射、内分泌变化。血液流变学改变，妊娠、刺激性食物及某些药物(如心得安、锂盐、抗疟药等)均可诱发本病或加重。

据统计，牛皮癣的病因主要有：遗传因素、感染因素、心理因素，其中遗传因素占到68.3%，感染因素20.2%，心理因素占1.5%。

1.遗传因素：儿童牛皮癣患者本身就遗传了牛皮癣的易感基因，所以这类人群在遇到外界诱因的激发下比正常人更容易诱发牛皮癣。经过大量的临床实践经验，我国的遗传几率有家族遗传史者占32%，其遗传方式为常染色体显性遗传，其外显率占20%。双亲之一患病的其遗传几率为18%左右。

2.感染因素：儿童牛皮癣患者在发病之前常常伴有上呼吸道感染或疫苗接种及其他病菌感染等因素，孩子自身也携带牛皮癣的易感基因，因此在遇到外界诱因的激发下诱发牛皮癣。

3.心理因素：因为心理因素诱发牛皮癣的孩子大部分都是受到某种刺激如父母离异，或是长期的压抑等精神因素导致本身携带有牛皮癣易感基因的孩子患上牛皮癣。

温馨提示：由于父母吸烟喝酒等日常生活习惯也会影响宝宝健康，牛皮癣发病也可是其中一个。