核心提示： 虽然说uvb治疗小孩子的白癜风也是可以的，但是相对而言，308准分子激光更适合他们，因为308激光的安全性更高，采用的是氯化氙气体，绿色安全，激光光束直接照射白斑部位，不损害正确肌肤健康，见效更快，孩子可以尽早摆脱白癜风的困扰。

舟山白癜风医院较好的是那个？小孩子在生长发育的时候，内分泌是不稳定的，加上他们本身的抵抗力比较低，就更容易受到一些疾病的侵扰，白癜风就是其中一种，那么舟山小孩肚子上白癜风能照uvb治疗吗？

Uvb治疗白癜风效果也很不错

光疗治疗白癜风，是现如今比较安全、有效的治疗方法，当然了，这种治疗方法也包含很多种，其中常见的是308准分子激光和uvb。uvb通过窄谱311纳米的紫外线，照射皮损部位，通过刺激皮肤产生光化学反应，激发人体免疫调节反应，促使黑色素细胞再生达到治疗白癜风目的。有良好的安全性和耐受性，避免了传统光疗可能导致的皮肤烧伤及致癌的机率，是大面积白癜风患者治疗很好的选择。

小孩白癜风治疗——选择308激光

虽然说uvb治疗小孩子的白癜风也是可以的，但是相对而言，308准分子激光更适合他们，因为308激光的安全性更高，采用的是氯化氙气体，绿色安全，激光光束直接照射白斑部位，不损害正确肌肤健康，见效更快，孩子可以尽早摆脱白癜风的困扰。

舟山白癜风医院较好的是那个？温馨提示：一定要带孩子到正规的祛白场所去治疗，不要去一些小医院、诊所，孩子的身体发育不完全，治疗的方法必须要安全。