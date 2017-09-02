核心提示：手上的白癜风用中药治疗虽然有一定的效果，但是患者还要根据自己的病情来看，白癜风是一种发病原因比较复杂的皮肤病，不同病因的白斑，治疗方法也是不同的，所以患者要想治好自己的白斑，要到正规的医院进行全面的检查，根据自己的病因来科学治疗，才能使白斑得到更好的治疗。

舟山白癜风医院较好的是哪家？白癜风易发于皮肤暴露的部位，手上就是白癜风常发的部位之一，相对于一般的皮肤疾病来说，白癜风的治疗是存在一定的难度的，但是白癜风并不是无法治好的顽疾，那舟山手上白癜风用中药能治好吗？

手上的白癜风用中药治疗虽然有一定的效果，但是患者还要根据自己的病情来看，白癜风是一种发病原因比较复杂的皮肤病，不同病因的白斑，治疗方法也是不同的，所以患者要想治好自己的白斑，要到正规的医院进行全面的检查，根据自己的病因来科学治疗，才能使白斑得到更好的治疗。

中药治疗白癜风是有一定的效果，但是治疗的效果太过于缓慢，对于很多患者来说不能坚持治疗，西医治疗白癜风见效快，但是不能从根本上治好白癜风，要做到两全其美的效果，患者可以选择中西医结合治疗的方法，只有患者选择拥有中西结合治疗的专科医院，才能更有效的采用绿色安全的方法治白斑。

舟山白癜风医院较好的是哪家？温馨提示：初期的白癜风常常会发病在皮肤的外露部位，要注意保护裸露部位的皮肤，避免外界一些不良的刺激，这样才能够减少对身体的严重伤害。并且白癜风早期的时候费用低，患者不用有经济压力。