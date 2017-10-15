白癜风是一种很令人头痛的皮肤顽疾，此种疾病的发作初期症状不明显，而且不痛不痒，很容易被患者忽视，等到白斑扩散后，治疗难度就陡然增大，治疗大面积白癜风。专家推荐使用黑色素种植技术，此技术一次手术可以治疗大面积的白斑，是白癜风治疗的良好选择，那么，接下来一起来看看黑色素种植技术的效果怎么样？>>>>我已经患白癜风十多年了，还能用黑色素种植技术吗

一、孕妇可以使用黑色素种植治疗白斑吗？

在“母液细胞植补术”治疗步骤中，“细胞提取”与“磨皮”是手术成败关键所在。“细胞提取”需要从皮肤基底层提取。因为黑色素是从基底层生成的，从基底层提取才能确保黑色素细胞是形成不久，完整、活跃度好。“磨皮”是关系到黑色素成活的另一关键，磨皮太浅，成活率低，效果不好，而磨皮太深就会对真皮层造成伤害，就算皮肤颜色得到恢复，易留疤，结果自然无法得到患者的认可。因此，“母液细胞植补术”即需要配备尖端设备，而且需专家拥有过硬的治疗技术水平。>>>>有点看不懂，咨询专家详细讲讲？

二、黑色素皮肤种植，让你祛白不花冤枉钱

黑色素细胞培植术，运用世界先进的酶解萃取技术，高度浓缩提纯而成，药效直接作用于脏腑及血液中，从患者自体细胞中分离出活性黑色细胞，运用治疗系统将足量的黑色素细胞种植与白斑病灶，同时提供多种黑色素营养液，保证黑色素细胞成活，分裂，恢复自我养护功能。白斑区黑色素细胞立即成活，3-7天可见黑色素细胞分裂，繁殖，15天可出现白斑 区自我养护黑色素细胞功能，因此该疗法的疗程短，不让患者花费冤枉钱。>>>点击咨询指甲盖大小的白斑，治疗要花多少钱？

三、无痛苦，疗程短，见效快

治疗白癜风，很多患者更愿意选择黑色素细胞种植技术，原因很简单，黑色素种植技术采用的是自体移植，没有疾病传染和排异反应，更加安全有效，而且该技术通过对皮肤施以负压和加温双重物理效应，使表皮基底层与真皮精准分离，不伤及真皮，不留疤痕，给广大患者减轻了心理上的负担，经临床验证，对于稳定期白癜风、局限型白癜风治疗效果显著。>>>黑色素植补多久一个疗程？费用怎么样？

兰州表皮移植后表皮多久会自然脱落，白癜风的出现使得患者在工作和生活中受到很多的困扰，有些白癜风患者病急乱投医，导致白斑一直困扰着自己，产生心理问题，目前市面上治疗白斑的方法有很多，专家告诉我们，只有适合自己的才是好的，黑色素种植技术一次治疗面积大，手术中无痛苦，是治疗白癜风的不错的选择，值得广大白斑患者拥有。>>>>我身上的白斑能用这种技术吗？专家帮我看看