39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 兰州中医白癜风医院 > 正文
综合
问医生

兰州表皮移植后表皮多久会自然脱落

新闻文章排行榜
2017-10-15
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　 白癜风是一种很令人头痛的皮肤顽疾，此种疾病的发作初期症状不明显，而且不痛不痒，很容易被患者忽视，等到白斑扩散后，治疗难度就陡然增大，治疗大面积白癜风。专家推荐使用黑色素种植技术，此技术一次手术可以治疗大面积的白斑，是白癜风治疗的良好选择，那么，接下来一起来看看黑色素种植技术的效果怎么样？>>>>我已经患白癜风十多年了，还能用黑色素种植技术吗

　　 一、孕妇可以使用黑色素种植治疗白斑吗？

　　 在“母液细胞植补术”治疗步骤中，“细胞提取”与“磨皮”是手术成败关键所在。“细胞提取”需要从皮肤基底层提取。因为黑色素是从基底层生成的，从基底层提取才能确保黑色素细胞是形成不久，完整、活跃度好。“磨皮”是关系到黑色素成活的另一关键，磨皮太浅，成活率低，效果不好，而磨皮太深就会对真皮层造成伤害，就算皮肤颜色得到恢复，易留疤，结果自然无法得到患者的认可。因此，“母液细胞植补术”即需要配备尖端设备，而且需专家拥有过硬的治疗技术水平。>>>>有点看不懂，咨询专家详细讲讲？

　　 二、黑色素皮肤种植，让你祛白不花冤枉钱

　　 黑色素细胞培植术，运用世界先进的酶解萃取技术，高度浓缩提纯而成，药效直接作用于脏腑及血液中，从患者自体细胞中分离出活性黑色细胞，运用治疗系统将足量的黑色素细胞种植与白斑病灶，同时提供多种黑色素营养液，保证黑色素细胞成活，分裂，恢复自我养护功能。白斑区黑色素细胞立即成活，3-7天可见黑色素细胞分裂，繁殖，15天可出现白斑 区自我养护黑色素细胞功能，因此该疗法的疗程短，不让患者花费冤枉钱。>>>点击咨询指甲盖大小的白斑，治疗要花多少钱？

　　 三、无痛苦，疗程短，见效快

　　 治疗白癜风，很多患者更愿意选择黑色素细胞种植技术，原因很简单，黑色素种植技术采用的是自体移植，没有疾病传染和排异反应，更加安全有效，而且该技术通过对皮肤施以负压和加温双重物理效应，使表皮基底层与真皮精准分离，不伤及真皮，不留疤痕，给广大患者减轻了心理上的负担，经临床验证，对于稳定期白癜风、局限型白癜风治疗效果显著。>>>黑色素植补多久一个疗程？费用怎么样？

　　 兰州表皮移植后表皮多久会自然脱落，白癜风的出现使得患者在工作和生活中受到很多的困扰，有些白癜风患者病急乱投医，导致白斑一直困扰着自己，产生心理问题，目前市面上治疗白斑的方法有很多，专家告诉我们，只有适合自己的才是好的，黑色素种植技术一次治疗面积大，手术中无痛苦，是治疗白癜风的不错的选择，值得广大白斑患者拥有。>>>>我身上的白斑能用这种技术吗？专家帮我看看

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈