白癜风是目前较为常见的皮肤病，尽管不会危及人的生命，但是影响患病者的美观从而对心理造成严重的困扰，多数人一看到白斑，首先想到的就是白癜风，其实表现为白癜风的皮肤病种类繁多，很多患者朋友容易产生混淆，下面看看白癜风专家的对白斑与白癜风的详细介绍。<<<<我想在线咨询专家，让专家帮我看看我身上的白斑？

1、身上有白斑就是白癜风吗

白癜风是一种对人的健康危害很大的病种，诊断不明、治疗不灵，不少患者就是因为不了解白癜风的症状，认为身上出现了白斑就是白癜风，结果治疗效果不理想，甚至加重病情，其实，白斑和白癜风是有区别的，不是所有的白斑都是白癜风，那白癜风的白斑有什么特点呢？白癜风的白斑处皮肤呈乳白色，病情加重后，白斑处的毛发也可呈白色，白斑一般不痛不痒，患者要注意区分。>>>>还是不会区分怎么办？

2、白斑影响患者心理上的负担

每个人都有一颗爱美之心，良好的外貌会给自己带来很多好处。但如果脸上长了白斑会怎样？毫无疑问，众多的不解、歧视会迎面而来，甚至很多感情稳定的男女朋友，在得知对方得了白癜风之后，还是会毫不犹豫的分手。白斑危害大影响深远，患者要注意越早治疗，越容易治好，治疗时间也少。>>>我的白斑怎样才能治疗好点击咨询

3、美国三维皮肤ct检测仪科学检测

如患者没有找正规的专科医院进行系统的病因检测，就盲目用药物治疗的话，不但治不好病，还会产生抗药性，久而久之会对药物产生依赖性，最终导致迁延不愈。建议患者不要盲目的治疗，无论治疗什么病，都需要先查找缺失致病因素，针对性进行治疗。>>>皮肤白斑检测一次多少钱？

宝宝脸上有一块白斑，白癜风是一种相对难治的疾病，该病具有易复发、易扩散的特点。白癜风的治疗建议，及时到专业的白癜风医院，结合具体的白斑病，选择有针对性的方法，坚持治疗，以达到较佳的治疗效果。<<<<去检查发现是白癜风，我想试试偏方能不能治好？