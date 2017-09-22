患者陈述发现身上长了几块白色的斑点，看起来应该就是白癜风了，想到身边也有身上有白斑的，他们在正常的生活中经常要承受很多无谓的歧视和伤害，再看看自己身上的白斑，没有人愿意身上有白斑，而且，白斑不尽快治疗还会扩散，到时候就不只是治疗白斑这么简单了，身上长了白斑该怎么办？<<<<问问在线专家，白癜风和白斑的区别是啥？

1、身上有白斑一定是白癜风吗

很多患者不了解白癜风和白斑的区别，所以很容易把白斑和白癜风混为一谈，认为白斑和白癜风没有区别。于是，在发现自己的身上出现白斑，就去门诊盲目的用药，结果白斑没治好反而更加严重了，其实，白斑不等于白癜风，因为很多皮肤疾病的症状都是身上出现白斑，所以，当发现自己的身上有白斑的时候要引起重视，以免耽误病情。<<<<白癜风是不是很难治疗？

2、一起看看白斑的危害有多严重

大量的临床医学研究同时也证实：白斑的产生跟免疫能力的降低有很大的关系，许多患者都曾有过长期过于沉重的思想压力，精神情绪紧张等导致神经体液调节 失衡、抵抗力下降，皮肤癌发病率也比正常人要明显高很多。应该及时到正规医院接受检查，准确查找白斑病病因，对症治疗，避免误诊误治给白斑病患者造成不必要的危害。>>>有问题，直接询问医生

3、科学检查病因，明确病情是关键

挺多白癜风患者在治好后白斑依旧反复发作，这让人很头疼。在愈后做好巩固治疗，才可从根源祛白，有效的防止白斑反复出现。合理膳食，多食含铜、锌、钴的食物。不仅要食五谷杂粮，还应以各种肉类、蔬菜为付食，辅以瓜果之类，不可偏食。外出时要注意防晒，保持乐观开朗的情绪。美国皮肤CT全程透明追踪，排除潜在白斑，透视黑色素细胞恢复情况，通过免疫针剂平衡机体免疫，内源修复防复发。>>>>如何在治好后防复发

小孩脸上有白斑是怎么回事，发现身上长白斑务必要及时治疗，做到早发现，早治疗，将白斑对患者带来的影响压到底限，初期白斑在治疗时能缩短治疗时间，取得良好的治疗效果，避免过多的治疗费用，若不幸白斑扩散就给治疗带来更多复杂的因素，给治疗增加不少难度。<<<<我这个白斑一个月多了，现在想治疗晚吗？