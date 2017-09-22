39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 兰州中医白癜风医院 > 正文
综合
问医生

小孩脸上有白斑是怎么回事

新闻文章排行榜
2017-09-22
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　 患者陈述发现身上长了几块白色的斑点，看起来应该就是白癜风了，想到身边也有身上有白斑的，他们在正常的生活中经常要承受很多无谓的歧视和伤害，再看看自己身上的白斑，没有人愿意身上有白斑，而且，白斑不尽快治疗还会扩散，到时候就不只是治疗白斑这么简单了，身上长了白斑该怎么办？<<<<问问在线专家，白癜风和白斑的区别是啥？

　　 1、身上有白斑一定是白癜风吗

　　 很多患者不了解白癜风和白斑的区别，所以很容易把白斑和白癜风混为一谈，认为白斑和白癜风没有区别。于是，在发现自己的身上出现白斑，就去门诊盲目的用药，结果白斑没治好反而更加严重了，其实，白斑不等于白癜风，因为很多皮肤疾病的症状都是身上出现白斑，所以，当发现自己的身上有白斑的时候要引起重视，以免耽误病情。<<<<白癜风是不是很难治疗？

　　 2、一起看看白斑的危害有多严重

　　 大量的临床医学研究同时也证实：白斑的产生跟免疫能力的降低有很大的关系，许多患者都曾有过长期过于沉重的思想压力，精神情绪紧张等导致神经体液调节 失衡、抵抗力下降，皮肤癌发病率也比正常人要明显高很多。应该及时到正规医院接受检查，准确查找白斑病病因，对症治疗，避免误诊误治给白斑病患者造成不必要的危害。>>>有问题，直接询问医生

　　 3、科学检查病因，明确病情是关键

　　 挺多白癜风患者在治好后白斑依旧反复发作，这让人很头疼。在愈后做好巩固治疗，才可从根源祛白，有效的防止白斑反复出现。合理膳食，多食含铜、锌、钴的食物。不仅要食五谷杂粮，还应以各种肉类、蔬菜为付食，辅以瓜果之类，不可偏食。外出时要注意防晒，保持乐观开朗的情绪。美国皮肤CT全程透明追踪，排除潜在白斑，透视黑色素细胞恢复情况，通过免疫针剂平衡机体免疫，内源修复防复发。>>>>如何在治好后防复发

　　 小孩脸上有白斑是怎么回事，发现身上长白斑务必要及时治疗，做到早发现，早治疗，将白斑对患者带来的影响压到底限，初期白斑在治疗时能缩短治疗时间，取得良好的治疗效果，避免过多的治疗费用，若不幸白斑扩散就给治疗带来更多复杂的因素，给治疗增加不少难度。<<<<我这个白斑一个月多了，现在想治疗晚吗？

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈