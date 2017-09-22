身上有白斑一定就是白癜风吗？其实并不一定是白癜风，白癜风所表现出来的症状就是身上局部患有白斑。如果身上局部患有白斑，一定要分清楚是不是白癜风，万不可盲目治疗，盲目治疗不仅耽误病情还会让患者多花冤枉钱，下面看看白癜风专家的专业讲解。<<<<咨询专家，我这个白斑半年多了，还能查吗？

1、身上有白斑真的是白癜风吗

判断自己的白斑是不是白癜风，很多人都是简单的以凡是有白点就是白癜风来判断，这种方法当然是错的，白斑只是白癜风的一种症状表现。区别白斑和白癜风，可以以白癜风的症状为依据，如果患处皮肤表面光滑，无鳞、皮屑、红肿症状，白斑颜色表现为白、灰白、近正常肤色，那么就很可能是白癜风，白癜风的一大特性就是容易扩散，危害不容小觑。<<<<我身上的白斑是白癜风吗？请医生诊断

2、白癜风主要危害有哪些

当今社会是一个看脸的社会，找工作也不例外，由于白斑的存在，就业的机会更是微乎其微。不是因为患者的学历也不是因为患者的经验，挡在患者前面的这座高山恰恰就是形影不离的白斑。白斑极影响患者的容貌，专家建议早发现、早治疗、早康复！将白斑危害降低！>>>点击咨询更多护理内容

3、治疗白斑病要准确诊断是前提

白癜风和很多皮肤病有很多相似的症状，患者稍微不注意 可能就将白癜风与其他皮肤疾病混淆了，“美国三维皮肤CT检测系统”与传统病理活检相比，它具有无创无痛、病人舒适度高以及检查迅速等优点。萌芽期的白癜风易扩散，如果不及时治疗，肯定会扩散发展到后期将不易治疗，白癜风早发现早治疗，越早治疗白癜风康复不复发的几率越大。>>>做黑色素脱失等级诊断多少钱

宝宝身上出现多处白斑怎么办，白斑病的治疗首先是诊断，然后是治疗方案，然后是治疗。不同的疾病，治疗方法也是不同的，首先建议病人不要盲目治疗，以免加重病情。无论治疗何种疾病，都有必要找到缺失的原因并加以治疗。可以吃花生、黑芝麻、黑豆、核桃、豆制品，以及肝脏对疾病有好处，并建议病人及时到正规的白斑病专科医院治疗，以便不耽误治疗。<<<<请问医生，白癜风该如何治疗才能不复发？