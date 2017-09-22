白癜风是一种比较常见的色素脱失，小到刚出的婴儿大到古稀老人都有可能发病！身上长白斑不一定都是白癜风没有专业的检查万不可盲目的治疗，白癜风与白斑有很大的区别，在治疗方法上更是不尽相同，一定要找专业医院检查病治疗，下面看看白斑与白癜风的详细介绍。<<<<咨询专家，用什么样的治疗方法可以快速治疗白癜风？

1、身上白斑会是白癜风吗

在人们的日常生活中，白癜风是一种患病率较高的皮肤疾病，由于很多人分不清白斑和白癜风的区别，导致很多人在发现自己的身上出现白斑的时候，只是普通的皮肤病，于是自己去小诊所治疗，结果适得其反，白斑不仅没有消退反而扩散。其实，白癜风只是白斑中的一种，也就是说，不是所有的白斑都是白癜风，所以，当发现自己的身上出现白斑后要警惕，及时去医院治疗<<<<为什么会有白癜风这种疾病？

2、白斑的危害到底有多大

白斑不仅影响自身的外观形象，甚至对患者的工作和生活都有很大影响，一些患者患病后不敢见人，性格逐渐变得孤僻，给精神上带来巨大的痛苦，更有甚者走上了轻生之路。较重的患者会伴有毛发变白。如果得不到及时治疗，进一步发展为全身性大面积白斑的话，可导致排汗不畅，皮肤细胞代谢紊乱，有可能诱发其它疾病。>>>有问题，直接询问医生

3、用美国三维皮肤CT检测治疗白癜风

发现白癜风后要尽快到医院检查确诊，白斑不一定就是白癜风，白癜风的症状是白斑，皮肤表面光滑，白斑呈淡白色或乳白色，如果边界模糊不清或朝正常皮肤扩散的话，有可能是白癜风，具体情况需要看到白斑后才可以确诊，建议患者到专业的白癜风医院，查明病因结合病情，对症性系统治疗，不要盲目的治疗，以免延误病情。>>>我要知道更多白斑检查问题，点击咨询

宝宝脖子后面有好多白斑怎么办，有关发现身上白斑以上的阐述，白斑对患者造成的危害很多，无论是生理还是心理都造成很大压力，身上白斑要做到早发现早治疗，才能尽早摆脱病魔困扰，一旦等到白斑扩散治疗难度会大大增加。<<<<白斑面积变大了，怎么办？