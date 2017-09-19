白癜风是一种后天性的皮肤色素性脱失症，此病容易出现在患者容易暴露的位置，使得患者的容貌受到损害，在外出时会受到路人的指指点点，处境尴尬，白癜风专家指出，白癜风这种疾病的治疗要选对方法，黑色素种植技术是目前很受患者欢迎的一种白癜风治疗技术，可以一次治疗大面积的白斑，因而受到很多白癜风患者的青睐，那么，黑色素种植技术的效果怎么样呢？>>>>我脸上的白斑两年多了，还能治吗

一、使用黑色素种植治疗白斑会复发吗？

首先有一点需要引起患者注意，切勿将“母液细胞植补术”和皮肤移植混为一谈，前者是从患者自身的正常皮肤基底层提取出黑色素细胞(母细胞)、黑色素关键酶，通过科学培养，在人体外部制成活跃度强、结构完整，活素细胞母液。在“母液细胞植补术”治疗过程中，“细胞提取”与“磨皮”是决定手术是否成功的关键所在。“细胞提取”需要从皮肤基底层提取。因为黑色素是从基底层生成的，从基底层提取才能保证黑色素细胞是形成不久，完整、活跃度好。>>>>问问专家，我是个女生这个植补手术疼吗，多长时间见效？

二、黑色素种植费用多少大概

患者在选择医院以及治疗的方法不同所花费的费用也各不相同。并且病情的变化及症状同样是白癜风患者就诊费用不同的关键。所以，这里只能够建议白癜风患者选择正规的专科医院进行检查治疗，正规的专科医院治疗白癜风的费用都是按国家标准收取的，不会出现多收和乱收取费用的现象。所以治疗白癜风一定要选择正规的专科医院接受治疗。>>>我要咨询专家，哪家医院治疗白癜风速度快？

三、黑色素种植 白斑区黑色素细胞快速激活

很多爱美的患者都担心治疗黑色素种植技术会给自己的身上留下丑露的疤痕，因此不敢去医院接受治疗，其实，黑色素细胞种植术通过技术改良后，取皮薄、操作精细、不伤害患者的真皮层，不会留下任何疤痕，而且全程无需麻醉，避免了医源性伤害，治疗效果更明显，患者完全不用担心美观问题，对于大面积白斑患者也是如此，患者可以放心选择。>>>>黑色素种植技术这么好？费用一定很贵吧？

兰州白癜风自体黑色素移植术效果，白癜风的治疗一直是患者的一个心头大患，因为白斑顽固性特别的强，所以导致治疗难，难治疗。很多患者是选错了治疗方法，导致白斑愈演愈烈，影响了自身的形象。黑色素细胞种植术的效果比其它疗法要好，见效快没有伤害。白癜风容易扩散，在早期及时治疗对患者来说是有好处的。>>>>面部的白斑好治疗吗？