最近几年，患白癜风的的人越来越多，再加上白癜风是一种慢性皮肤疾病，治疗需要一段时间，因此，很多患者开始怀疑白癜风是一种无法治疗的皮肤病，为此，专家告诉我们，白癜风其实是一种常见多发的色素性皮肤病，以局部或泛发性色素脱失形成白斑为特征，是一种获得性局限性或泛发性皮肤色素脱失症，明显的症状就是患者的身体上会出现白斑，随着病情不断的发展，白斑会不断的扩展，颜色也会不断的加深，那么，白癜风能治吗？怎么治疗好呢？>>>我患白癜风很多年了，还有希望吗？

一、308激光治疗白癜风效果好吗

说起治疗白癜风的技术，不得不说308准分子激光。308准分子因为安全、高效，深受白癜风患者的信赖。目前308激光有国产和美国进口的两种，治疗效果也有天壤之别。白癜风医院用的是美国新一代308准分子激光治疗仪，白癜风患者可以放心就诊，激光治疗白斑相比其他疗法的治疗效果显著，用时短不耽误患者的宝贵时间，重要的是袪白不花冤枉钱。>>>问问专家我这个白癜风只有指甲盖那么大，多长时间能治好啊？

二、使用308激光 白斑不见了笑容灿烂了

使用308准分子激光治疗白癜风花多少钱是人们一直关注的问题，据了解，不同类型的白癜风症状在治疗过程中疗程及方法都有所差异的，因此，使用这种方法花多少钱并不能一概而论。如果患者在白斑刚刚出现时，就进行治疗，这时不仅治疗率高，速度快，而且花的钱也很少，但是当白癜风这种疾病较为严重时再进行治疗，相对来说会多些，但是要花多少钱，还是要看患者的病情如何才能决定。>>>我的白斑适合用什么疗法，点击咨询

三、308光≠308激光 美国308激光祛白更胜一筹

白癜风在我们日常生活中的发生率很高，在很多情况下，它会对患者造成很大的伤害。308激光器是一种非常安全的治疗方法，比其他疗法优越。对于许多人来说，属于一种比较受欢迎的治疗方法，因为它是安全的，而且对于许多儿童和婴儿来说，这是一个明智的选择。治疗效果显著，方便快捷，无副作用，对人体无害。皮损位置很容易扩散，加强日常的护理工作，以避免白斑的扩散。>>>>308的激光治疗费用高不高呢？

兰州308几天照一次适宜，白癜风早期是治疗的较佳时期，若及时接受治疗，治好白癜风的可能性是非常大的，所以白癜风患者应该尽早前往正规的医院进行科学治疗，切忌盲目就医，以免治疗不当，导致治疗困难病情加重。很多患者反映白癜风反反复复的发作花了不少冤枉钱不少，还受了不少罪，治疗白癜风万不可盲目的治疗，选择科学合理的方法有针对的性的治疗，想治不好都难。》》》问问医生，治疗反复发作的白斑，用什么方法治疗？