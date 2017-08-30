白癜风在近几年不断被人提起，是一种严重损害患者容貌的免疫性疾病，此病会给患者的身心健康带来巨大的威胁，近年来，黑色素种植技术以其安全无痛苦、术后无疤痕、治疗面积大的特点，受到广大白癜风患者的热烈欢迎，那么，黑色素种植技术的治疗效果究竟怎么样？治疗费用高吗？看看白癜风专家怎么说。>>>>我患白癜风已经三个月了，还能用黑色素种植技术吗

一、哪家医院有白癜风黑色素种植？

自体皮肤黑色素细胞种植治疗技术，此技术无痛无创，从自身细胞提取，无排斥反应，细胞成活快，术后衔接部位一般留有白边，融合需要一定的时间。而母液细胞植补术异于传统的皮肤移植，可将活素细胞母液直接定位于皮损位置，恢复黑色素活性以取得治疗白斑的效果，术后皮肤肤色均匀，色差小。此技术克服了黑色素细胞失活难题，成功控制白癜风病情。>>>>问问在线医生，这个黑色素移植孩子能用吗？

二、早期治疗白癜风使用黑色素不花冤枉钱

治疗白癜风的方法有很多，不同类型的白癜风症状也不相同，因此治疗白癜风要花多少钱不能一概而论。不过一般来说早期白癜风的治疗费用大家都能接受。但治疗费用多少只是一方面，更重要的是到正规的医院，接受科学疗法的治疗，这样才能有良好的效果，早发现早治疗，不但花费的费用少，治疗起来也是相对的容易的。>>>问问专家，我这个白癜风三个月，用什么方法治疗好？

三、选择黑色素种植 快速祛白

很多稳定期白癜风患者面对身上大面积的白斑总是非常痛苦，其实，这种类型的患者可以选择黑色素种植技术，此技术使用自体黑色素细胞，采用独特的培养液进行培植，保证细胞维持良好活性，促使黑素细胞短期成活，快速繁殖，成活率高达90%以上，种植成功后，一般7天即可成活，如能辅以药物、激光等，将会达到事半功倍的效果，因此成为稳定期白癜风患者非常喜爱的一种治疗方法。>>>>我的白斑面积很大，可以使用这种技术吗？

兰州哪家医院有白癜风黑色素种植，随着白癜风发病率的不断提高，白癜风也渐渐受到人们的关注和重视，对于此种疾病的认识也越来越深刻，专家提醒，治疗白癜风的方法很多，患者千万不要病急乱投医，以免耽误病情，对于自己的身体健康更加不利，黑色素种植技术一次可以治疗大面积白斑，而且治疗后的效果显著，患者在手术中不会受到痛苦，是治疗白斑的不错的选择。>>>>黑色素种植技术适合我吗？