如何确定身上的白斑是不是白癜风？皮肤上出现白斑，会严重损伤患者的外貌形象，给患者的心理造成一系列的阴影，所以当发现皮肤上出现白斑时一定要引起重视。那么，皮肤上出现白斑是什么病呢？会不会是白癜风呢？对此，专家就针对皮肤上的白斑是不是白癜风做了如下介绍。<<<<咨询专家，孩子身上有块白是白癜风吗？

1、身上白斑就是白癜风吗

对于白癜风的印象，很多人的反应就是皮肤上出现一块块的白斑，也因此，当发现自己的身上出现白斑的时候，很多人想当然的认为自己是患了白癜风，这样做不仅很难有效果，而且很容易导致耽误病情，其实，白癜风只是白斑中的一种，二者是不能等同的，白癜风虽然都表现为白色斑块，但是白斑的颜色可以表现为浅白色、乳白色、云白色和瓷白色。患者要注意区分，以免耽误病情。>>>>>白癜风能治吗？多久可以治好？

2、白斑不及时治疗有什么危害

白斑对患者的危害很大，严重的甚至会有生命危险，比如白斑引发的皮肤癌，新的医学研究证实，白斑患者紫外线防御能力弱，皮肤癌的发病率比正常人要高很多;可诱发多种疾病，如恶性贫血，斑秃，银屑病，恶性肿瘤，支气管哮喘，类风湿关节炎和白内障等疾病，以及并发甲亢等疾病。一定要引起重视，尽快把病治好。>>>点击咨询医生，额头上有白斑用什么方法治疗速度快呢

3、准确检查，查明病因病情

当发现自身有白斑时，一定要及时到专业的医院进行诊断，避免错失了较佳的治疗时机。“美国三维皮肤CT检测系统”与传统病理活检相比，它具有无创无痛、病人舒适度高以及检查迅速等优点。很多疾病发病出现的白斑和白癜风的白斑类似，所以当我们在自己身上发现一些可疑的白斑的时候一定不能妄下断言，这样很可能因为判断失误而给自己的健康带来更大的威胁。>>>皮肤CT检测一次多少钱？

孩子脸上有少许白点怎么办，发现皮肤上出现白斑是一件令人烦躁的事情，不仅担心可能是白癜风，还容易引人侧目，遭受心里和身体双重的打击，在此建议患者朋友一定要早发现早治疗，去正规的白斑医院进行系统全面的诊断，避免因诊断不明造成的二次伤害。<<<<白斑治疗要用多长时间，我这个就一小块？