近年来，白癜风的患发率逐年上升，这对于我们普通人群来说无疑是个莫大的打击，有些患者讯在侥幸心理，认为不治疗白斑自己会消失，结果白斑越长越大，这才心急起来，专家提醒，得了白癜风不要慌，选对方法治疗才能事半功倍，接下来，我们一起看308nm准分子激光治疗白癜风效果怎么样。>>>>>问问专家身上有许多小白点，这是白癜风吗？

一、解读光疗技术美国新一代308激光

治疗白癜风，选对方法才是关键，很多白癜风患者因为选错了治疗方法，导致白斑不但没治好，还会使白癜风扩散，目前治疗白癜风不错的疗法要属激光疗法308了，308在治疗白癜风方面有一定的优势，绿色安全无毒副作用，波段稳定快速显效果，无特殊部位限制，无人群部位的限制，特别适合孕妇，儿童，早期治疗效果明显抗复发，随治随走不耽误学习和工作。<<<<<308激光治疗白癜风大约多长时间能看见效果？

二、308激光祛白 选择经验专家是关键

我们还需要注意的就是：308有两种，一种是国产308紫外光，一种美国进口308激光。二者无论是费用和效果都不尽相同，美国进口308治疗白癜风的优势是国产308不能媲美的，那么，二者有何不同呢？一看设备：国产为紫外线灯管，没有耗材费用，光波不稳定。美国氯化氙308激光以氯化氙气体为光源，形成的光波始终保持在308nm，持续有效作用于患病部位，安全快速看白癜风。二看治疗效果：美国308激光疗效迅速，初期患者治疗数次即可见到效果，而传统紫外线308，见效慢，部分患者还会出现没有效果的情况。>>>暴露部位白斑适合做308激光治疗吗？

三、308激光对人有没有伤害？

紫外线光谱治疗，并不会引发癌症，对身体没有任何损害，也不会有啥副作用。通常针对不方便黑色素移植或者药物治疗患者的较佳选择。建议及时到当地的白癜风专科医院进行治疗，一般正规治疗白癜风的医院设备都比较齐全，308准分子激光治疗仪应该都有，当然美国的效果更好一些，可能综合性医院里没有。>>>>问问专家，308激光对人有没有伤害？

兰州308准分子激光，白癜风患者在采用美国308nm准分子激光疗法进行治疗的时候一定要注意选择安全、高效的美国308nm准分子激光治疗方法，从而保证患者能够更好更快的进行治疗;如果盲目选择了普通308，那么治疗效果就会大打折扣，甚至会对患者的病情造成延误。》》》》问问专家，光照之后多长时间能看见效果？