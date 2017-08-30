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孩子脸上有白块怎么办

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2017-08-30
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　　 患者陈述白斑长在身上一年多了，之前一直忙于工作也没去管，最近发现白斑有扩散的迹象，我很害怕，这不会扩散到全身吧，如果我现在去治疗还能治吗，并且最近发现孩子身上隐约也有小白点的迹象，孩子还小我不想让他承受这白斑的折磨，我想着趁现在白斑面积还不太大赶紧治疗？<<<<<咨询专家，白斑会传染吗？

　　 1、白斑都是白癜风吗

　　 很多患者对白癜风存在一种片面的认识，认为白癜风只是一种普通的皮肤疾病，白斑不一定是白癜风，所以在发现长白斑后不引起重视，结果导致白斑扩散，其实，白癜风在发病初期，白斑的颜色是呈淡白色，如果此时不加以控制，白斑会变成云白色或瓷白色，这时候白癜风的症状就比较严重了，白癜风早期不易被发现，所以患者一定要引起重视。<<<<我身上的白斑和以上情况差不多，我该怎么？

　　 2、白癜风的危害就是影响患者的身心健康

　　 得了白斑的人心理上会有负担，影响了人的身体和心理健康：白斑发无定所，以皮肤暴露部位多见，此病最直接的危害在于有碍观瞻。在日益重视外在美的当今社会，得了白斑的人学习、就业、婚姻等等生存条件往往都受到了特别大的影响。所以患者一定要及时的接受治疗，不然危害影响到以后生活。>>>点击咨询在线医生白斑怎样快速治疗。

　　 3、新一代308准分子激光的新功能

　　 发现白癜风后要尽快到医院检查确诊，白斑不一定就是白癜风，白癜风的症状是白斑，皮肤表面光滑，白斑呈淡白色或乳白色，如果边界模糊不清或朝正常皮肤扩散的话，有可能是白癜风，具体情况需要看到白斑后才可以确诊，建议患者到专业的白癜风医院，查明病因结合病情，对症性系统治疗，不要盲目的治疗，以免延误病情。>>>我要知道更多白斑检查问题，点击咨询

　　 孩子脸上有白块怎么办，发现身上长白斑应该怎么办，科学治疗白斑建议到正规白斑的专业医院去治疗，其一医院的信誉可以让患者安心，让患者心无芥蒂地接受治疗，其次大医院的医疗基础相对先进，为有效治疗白斑病奠定基础，治疗完成后的科学护理也能巩固治疗效果。<<<在白斑治疗期间要做好哪些防护措施？

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