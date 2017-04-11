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勤洗手吃熟食即能护眼又预防H7N9

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2017-04-11
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甘肃卫计委官方发布确定1例H7N9病例。同时，对患者有过密切接触的人经过检查未出现临床异常现象。

H7N9临床表现

根据流感的潜伏期及现有人感染H7N9禽流感病例的调查结果，潜伏期一般为3至4天。患者一般表现为流感样症状，如发热、咳嗽、少痰，可伴有头痛、肌肉酸痛、腹泻等全身症状。重症患者病情发展迅速，多在发病3至7天出现重症肺炎，体温大多持续在39℃以上，出现呼吸困难，可伴有咯血痰。常快速进展为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症、感染性休克，甚至多器官功能障碍，部分患者可出现胸腔积液等表现。

怎样预防H7N9

1、野外远离病、死禽类。活禽宠物购买去指定、规范的交易市场。

2、购买禽类产品，去正规有检疫部门确定可以上市销售的门店购买。

3、禽类产品一定要煮透烧熟后方可食用。

4、有些城市广场投放广场鸽，建议市民投食前请佩戴口罩等，做好防护。

5、如有发热、头痛、咳嗽等症状，请及时到医院就诊，并主动提供是否有接触禽类信息。

兰州普瑞眼科医院专家特别强调，一定要保持自己良好的个人卫生习惯。勤洗手，不仅可以预防H7N9，还对眼睛有保护，避免其它病菌感染。室内适度通风。不熬夜，保持良好睡眠。

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