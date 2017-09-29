核心提示： 昆山治疗阳痿哪家好？阳痿现在已经是一种比较常见的男科疾病了，给男性朋友带来很多麻烦，在生活中失去自信心的人也是大有人在。下面，我们一起去看看昆山广慈男科医院医生介绍阳痿的症状。

昆山治疗阳痿哪家好？阳痿现在已经是一种比较常见的男科疾病了，给男性朋友带来很多麻烦，在生活中失去自信心的人也是大有人在。下面，我们一起去看看昆山广慈男科医院医生介绍阳痿的症状。

阳痿早期的症状：

1、年青人由于与性伙伴情感交流不充分或性行为习惯不统一，而出现焦虑和急躁并伴有阳痿。这些就是阳痿的症状。

2、yin茎不能完全勃起或勃起不坚，以至于不能圆满进行正常的性生活。这也属于阳痿的症状。

3、阳痿虽然频繁发生，但于清晨或自慰时yin茎可以勃起并可维持一段时间，多是由心理因素引起。这些阳痿的症状比较常见。

4。精神性阳痿初期症状：发病较急，yin茎有自发的勃起，夜间睡眠或初醒时，撸管或联想到性时会有勃起，在想要爱爱时却不能勃起;或yin茎刚接触女体时能坚硬勃起，但插入时又软了。此外，伴有精神症状，如焦虑、忧虑、抑郁、精神不振等，有的可伴有早泄或爱爱不射精。

5。器质性阳痿初期症状：主要表现为yin茎在任何情况下都不能勃起、发病多较缓，且呈进行性加重。此外，伴有相应器质性疾病的症状，如糖尿病等。

通过上面文章介绍，如男性朋友们在日常生活中发现自己患有男科疾病，一定要及时治疗，否则会危害自己和家人的幸福，引发出各种症状。