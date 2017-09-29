核心提示：昆山治疗早泄哪家好？如果男人出现了早泄的情况，其性生活肯定是不和谐的，严重的话还会造成家庭的分裂。所以很多男性都不会承认自己有早泄的情况，也害怕早泄来寻找自己。那么，男性早泄的预防方法有哪些？下面看看昆山广慈男科医院医生的介绍。

昆山治疗早泄哪家好？如果男人出现了早泄的情况，其性生活肯定是不和谐的，严重的话还会造成家庭的分裂。所以很多男性都不会承认自己有早泄的情况，也害怕早泄来寻找自己。那么，男性早泄的预防方法有哪些？下面看看昆山广慈男科医院医生的介绍。

男性早泄的预防方法：

1、关健时变慢

在性爱的时候，如果发现你有想要射精的冲动，这个时候要慢下来运动，这样就可以抑制住射精的冲动，等差不多感觉没有要射精的时候再回复原来的速度，这样就能确保让自己的性爱时间变长，从而让早泄远离自己。

2、轻拉阴囊

在性爱的时候也可以采用轻拉阴囊的放松来预防早泄，因为拉阴囊的时候可以让我们紧绷的神经得到一定的放松，这样就会让射精的欲望降低，从而达到预防早泄的目的，也可以让性爱变得更持久。

3、降低重心

性爱的时候如果我们降低重心的时候可以让我们体内消耗变得更少，并且还可以缓解我们肌肉的放松，这样就不会因为紧绷肌肉跟过多的体力消耗而让我们产生想要提早射精的冲动。

4、放松心情

在性爱的时候不要老是保持一种非常紧张的状态，因为紧张是导致早泄的一个主因，所以在性爱的时候千万不要紧张，因为一紧张是非常容易出现射精，导致早泄的可能。

通过以上文章的讲解，希望能给您带来帮助。可见男科疾病给男性造成的影响较大，所以为了男性的健康，也为了妻子的健康，当发现患有男科疾病时，应当尽早到医院检查，明确病因后针对性治疗。