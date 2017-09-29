核心提示：昆山哪个割包皮医院比较好？包皮过长是很多男性必须面对的问题。如果男性在成年以后，包皮仍然把小二弟全部包住，根本无法上翻，便称为“包茎”；如果能够向上翻起，但不能使小二弟的头正常露出的，便称为“包皮过长”。那么，包皮过长带来的危害有哪些？下面由昆山广慈男科医院医生为大家详细介绍。

昆山哪个割包皮医院比较好？包皮过长是很多男性必须面对的问题。如果男性在成年以后，包皮仍然把小二弟全部包住，根本无法上翻，便称为“包茎”;如果能够向上翻起，但不能使小二弟的头正常露出的，便称为“包皮过长”。那么，包皮过长带来的危害有哪些？下面由昆山广慈男科医院医生为大家详细介绍。

包皮过长所引起的不良结果：

1、容易引起各种炎症：包皮过长，虽不会影响排尿，但包皮里却能藏污纳垢，特别是包皮能分泌一种奇臭的白色分泌物，称包皮垢。包皮垢长期刺激yin茎头，特别是冠状沟部，易引起包皮炎和yin茎炎。包皮腔内的细菌上行感染，还会引起膀胱炎、肾盂肾炎和前列腺炎症。

2、容易诱发阴茎癌：包皮垢的慢性刺激是诱发yin茎癌的原因。据调查，yin茎癌患者中，有包茎的人居多。

3、容易引起手淫：包皮垢及包皮炎的刺激，易引起手淫的行为。

4、容易影响性生活：反复的包皮炎症，易导致龟头与包皮粘连，使yin茎勃起受到限制，进而引起性交疼痛，这不仅会造成夫妻间性生活的不和谐，还可导致心因性性功能障碍。

5、容易造成不育：由于包皮垢感染而引起的前列腺炎，可影响精液中精子的活动力和精液的粘稠度，可造成不育。

6、容易造成嵌顿性包茎：当yin茎勃起时，包皮翻上后不能翻下，包皮口卡住龟头，形成嵌顿性包茎，此时龟头会因血流不畅而发生水肿，严重时可能发生龟头坏死。

7、容易影响妇女健康：由于包皮垢内藏有大量细菌，性交时可侵入女方阴道内而引起感染。包皮垢的长期刺激也是导致女方患宫颈癌的因素之一。

以上是对昆山哪个割包皮医院比较好的讲述，包皮过长的危害不能忽视。大家日常生活中要多加预防，勤洗包皮内部，如果有其他的情况就应到医院就诊。