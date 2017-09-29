39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 昆山广慈医院 > 正文
综合
问医生

昆山哪家男科医院比较好

新闻文章排行榜
2017-09-29
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：昆山哪家男科医院比较好？精囊炎是男性常见感染性疾病之一，是由大肠杆菌引起，或由邻近器官感染导致前列腺、精囊充血时，细菌侵及精囊，诱发的炎症，发病年龄多在20—40岁。那么，精囊炎的自我保健方法有哪些？下面由昆山广慈男科医院医生为大家详细解答。

　　昆山哪家男科医院比较好？精囊炎是男性常见感染性疾病之一，是由大肠杆菌引起，或由邻近器官感染导致前列腺、精囊充血时，细菌侵及精囊，诱发的炎症，发病年龄多在20—40岁。那么，精囊炎的自我保健方法有哪些？下面由昆山广慈男科医院医生为大家详细解答。

　　精囊炎的自我保健：

　　1.精囊炎的保健要注意生活起居，养成良好生活习惯，防止过分疲劳，预防感冒，并进行有效的身体锻炼。

　　2.调节性生活是精囊炎患者必须做到的，不要频繁手淫，并应注意性生理卫生，以防止前列腺的过度充血及生殖器官感染的发生。

　　3.精囊炎患者饮食清淡，注意饮食卫生，不饮酒(包括啤酒)，不食辛辣刺激食物，以免引起前列腺充血。

　　通过以上文章的简单介绍，希望能够帮助到你，在生活中男性应做到积极预防和积极治疗，情况严重的男性朋友，应早日到医院就医，避免久拖给你和家庭带来危害。祝你生活愉快！

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈