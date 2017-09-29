核心提示：昆山哪家男科医院比较好？精囊炎是男性常见感染性疾病之一，是由大肠杆菌引起，或由邻近器官感染导致前列腺、精囊充血时，细菌侵及精囊，诱发的炎症，发病年龄多在20—40岁。那么，精囊炎的自我保健方法有哪些？下面由昆山广慈男科医院医生为大家详细解答。

昆山哪家男科医院比较好？精囊炎是男性常见感染性疾病之一，是由大肠杆菌引起，或由邻近器官感染导致前列腺、精囊充血时，细菌侵及精囊，诱发的炎症，发病年龄多在20—40岁。那么，精囊炎的自我保健方法有哪些？下面由昆山广慈男科医院医生为大家详细解答。

精囊炎的自我保健：

1.精囊炎的保健要注意生活起居，养成良好生活习惯，防止过分疲劳，预防感冒，并进行有效的身体锻炼。

2.调节性生活是精囊炎患者必须做到的，不要频繁手淫，并应注意性生理卫生，以防止前列腺的过度充血及生殖器官感染的发生。

3.精囊炎患者饮食清淡，注意饮食卫生，不饮酒(包括啤酒)，不食辛辣刺激食物，以免引起前列腺充血。

通过以上文章的简单介绍，希望能够帮助到你，在生活中男性应做到积极预防和积极治疗，情况严重的男性朋友，应早日到医院就医，避免久拖给你和家庭带来危害。祝你生活愉快！