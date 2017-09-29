核心提示：昆山哪个男科医院好？精囊炎是男性生殖器感染性疾病之一，该病好发于20—40岁的男性，以滴白和血精为主要临床表现，此外还有尿道热灼感、尿频、尿急、尿痛及血尿等类似前列腺炎的症状。那么，精囊炎的危害有哪些？下面一起来看看昆山广慈男科医院医生的介绍。

昆山哪个男科医院好？精囊炎是男性生殖器感染性疾病之一，该病好发于20—40岁的男性，以滴白和血精为主要临床表现，此外还有尿道热灼感、尿频、尿急、尿痛及血尿等类似前列腺炎的症状。那么，精囊炎的危害有哪些？下面一起来看看昆山广慈男科医院医生的介绍。

精囊炎的危害：

1、精囊炎合并前列腺炎患者，导致精浆中会夹杂着一些细菌，乳酸物质从而被细菌毒素所影响。特别是细菌能够吞噬掉精浆中的营养成份，抢夺氧气，导致生育力下降;

2、精囊腺炎可导致酸性物质发生增加，引起精子发生夭折，影响精子数量。

3、男性发生精囊腺炎时精，浆中含有细菌和大量白细胞，导致粘稠度会发生骤然增加，造成精子活力活率降低。

以上就是对昆山哪个男科医院好的相关介绍，精囊炎并不是小毛病，可导致腺内抗菌性能被破坏，遗患无穷。精囊炎不是终身疾病，是可以治好的，发现有其症状后，要立即去医院就诊。