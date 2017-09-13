核心提示：很多小孩不幸得上了癫痫病，癫痫病是慢性病的一种，每一次发作都让患者和家属感到恐惧，折磨的失去自我，有些甚至会失去了活下去的勇气，希望这些朋友们在给自己一点时间和机会，生命是可贵的，

很多小孩不幸得上了癫痫病，癫痫病是慢性病的一种，每一次发作都让患者和家属感到恐惧，折磨的失去自我，有些甚至会失去了活下去的勇气，希望这些朋友们在给自己一点时间和机会，生命是可贵的，尤其是这些儿童患者，他们还小，美好的生活才刚刚开始，一定要早点积极治疗，这就需要各位癫痫病患者的家长多帮助孩子了，希望带他们到健康的道路上，看到生活的希望，今天我们一起来看看昆明儿童癫痫病治疗？

(一)饮食治疗：这种癫痫的治疗方法主要指生酮饮食疗法。酮饮食疗法通过选用含脂肪比例高、蛋白质和碳水化合物比例低的饮食配方，使体内产生酮体，以模拟身体对饥饿的反应来进行癫痫的治疗。因为其本身需要一定的技术监测、也有一定风险，病人和家属请勿擅自实施。

(二)药物治疗：目前来说，大多数的癫痫患者都是长时间的使用药物来进行治疗，药物控制癫痫的发作效果也都比较明显。而且，现在伴随着医疗科学水平的不断发展，很多新型的抗病药物都被研究出来，开始使用在临床治疗上。

(三)癫痫手术治疗：对颅脑疾病如脑肿瘤、血管畸形、脑先天性皮质发育不良等症状性癫痫和难治性癫痫、以及颞叶癫痫人，手术治疗可达到癫痫不发作和缓解癫痫性精神障碍，尤其是颞叶癫痫手术效果最明显。

(四)癫痫心理治疗：癫痫的心理治疗，又称精神治疗，采用精神上的安慰、支持、劝解、保证、疏导和环境调整等，并对病人进行启发、诱导和教育，帮助他们认识疾病，常用的方法有认识疗法、个别心理治疗、暗示治疗、行为治疗和生物反馈等。

(五)病因治疗：癫痫的病因复杂多样，包括10余种神经科疾病，包括：先天性疾病、遗传性疾病、产前与产时损伤、颅内感染、颅脑外伤、脑肿瘤、颅脑手术、脑血管病、代谢障碍、中毒、缺氧、脱髓鞘疾病等。对目前能治疗的病因，医生通常可根据其临床诊断，提出相应的病因进而找到癫痫的治疗方法。

昆明儿童癫痫病治疗？以上这几点内容就是我为儿童患者和家长介绍的相关的知识了，希望对儿童的治疗能够有所帮助。现在癫痫虽然是一种常见病，有些病情严重的儿童患者甚至会失去了美好的童年和上学的机会，现在治疗方法这么多，相信肯定有能帮助到癫痫病患者小朋友的，所以希望家长早点带孩子去专业治疗癫痫的医院去看病，越早治疗越好治一些，希望小儿患者早点康复。