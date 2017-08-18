云南中药治疗口吐白沫有那些

核心提示：中医治疗癫痫的方法越来越完善，中医治疗癫痫的副作用也比较小，有哪些中药可以治疗癫痫呢？我们来看一下下文的介绍吧。

中医治疗癫痫的方法越来越完善，中医治疗癫痫的副作用也比较小，有哪些中药可以治疗癫痫呢？我们来看一下下文的介绍吧。

中医认为癫痫病发作是由风、火、痰、瘀为患，导致心、肝、脾、肾、脏气失调，肝肾阴虚、阴虚则阳亢、阳亢则肝风内动、亢而热盛、热盛化火、火极生风、风火相助为患，另脾虚失运、清气不升、浊气下降则痰涎内结、痰迷心窍、心血不遂而瘀、瘀则经络不通、痰阻血瘀上扰清窍，终致癫痫发作。根据发病机理，常采用定痫熄风、平肝泻火、祛痰开窍、活血化瘀为治疗方法。虽然看似简单的方法却又神奇的作用。

中药治疗，疗效稍慢，但药性温和，副作用小，对身体无损伤，还可以调理腹脏机能，调理因服用西药导致的身体损伤，且治疗因人而异，个性化施治，易于被惧怕药物安全性低的患者接受。看来我们的疑问是庸人自扰了，中医中药是能让后天癫痫病人摆脱病痛的，所以中药是可以治疗癫痫病的，甚至可以治疗后天形成的癫痫病。

中药治疗癫痫病，在中国比较普遍，这跟中药的一些特点有关，对于长期服药治疗癫痫病的患者来说，安全系数高，不过，中药治疗癫痫病，也要因人而宜，选择合适的方法。