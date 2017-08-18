失神发作云南治疗方法

核心提示：癫痫是种慢性病，患上癫痫后，癫痫都想治疗，害怕治疗迟了，给自己造成了极大的伤害，那治疗癫痫的方法有什么呢？我们下面来了解一下吧。

癫痫是种慢性病，患上癫痫后，癫痫都想治疗，害怕治疗迟了，给自己造成了极大的伤害，那治疗癫痫的方法有什么呢？我们下面来了解一下吧。

1、抗癫痫药物仅仅控制病情 停药反弹病情加重

据统计，大多数病人都尝试过抗癫痫药物治疗，并且稍见病情有所好转便相信药物治疗有效，等吃到一定程度病情见轻，便停药，停药之后，神经元放电立马反弹，病情会逐渐加重，再吃药，效果便不明显，于是加大药量，一段时间后，大脑损伤明显，严重至即使不发病时，精神也不再正常。诸如目前很多家医院都采用的抗癫痫药物治疗，这个只能从表面控制和抑制病情，遇到情绪上有任何波动都有可能导致病情复发。

2、开颅手术治疗大风险 放电位置转移不能除根

当药物对病情没有明显作用时，一些癫痫患者便会采用手术治疗，对脑皮质病灶进行切除，通过开颅手术直接切除癫痫病灶或阻断传导通路。

但是这种开颅手术有非常大的风险，首先麻醉的危险性，麻醉药物过敏、休克、急性心肌梗塞或心率不整、心脏衰竭、肺水肿、急性脑中风等。手术的危险性，术中术后出血：可能会并发硬膜外、硬膜下及脑出血。脑组织由於术中长时间牵引或局部血流受到影响，有时术中或术后会有脑肿现象，这种情况在以肿瘤为致癫痫原因的病患尤为明显。有些癫痫手术若造成某些重要供应血管痉挛或收缩，会导致术后病患有偏瘫现象。

最重要的一点是如果没有专业的全数字智能癫痫定位仪，不能准确的检查出来病灶准确所在地，即使动了开颅手术，也不能完全的切除放电神经组织，术后颅脑损伤导致病情加重，因癫痫病是一种不可逆转的疾病，会随着时间的增加而病情加重，产生新的神经性功能障碍。

3、盲目乱求医治标不治本 认清技术原理勿耽病情

据悉，目前国内抗癫痫医学以及国际医学治疗癫痫的传统方式主要是药物和开颅手切除术，这两种治疗方法虽对病情有一定的控制作用，但却很难完全根除病灶，请患者选择就医时一定咨询清楚该院有没有新的智能数字定位仪确定病灶， 一般脑电图核磁共振等仪器只能确诊，不能准确的检测出病灶所在部位。还有一定咨询清楚该院治疗癫痫的技术原理以及术后效果，选择最近医学技术进行科学正规治疗，97%癫痫患者都是可以治疗的。

看了上面关于癫痫的知识，如果您有什么不明白的地方，您可以咨询专家，专家将为您解答您的难题，祝您身体健康，快快乐乐，幸福美满。