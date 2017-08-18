核心提示： 其实治疗癫痫的主要方法还是药物治疗，有时还需要服几种药，治疗癫痫病的药物有很多，但是治疗癫痫的药物有哪些并不是很了解，由于癫痫病的发病种类有很多，所以治疗癫痫的药物有很多，但是是药三分毒，不管是什么药物都有副作用，所以患者在选择药物时一定要慎重，在医生的指导下使用药物，针对不同的疾病，疾病的不同种类，患者的病情，建议使用的药物是不一样的。

其实治疗癫痫的主要方法还是药物治疗，有时还需要服几种药，治疗癫痫病的药物有很多，但是治疗癫痫的药物有哪些并不是很了解，由于癫痫病的发病种类有很多，所以治疗癫痫的药物有很多，但是是药三分毒，不管是什么药物都有副作用，所以患者在选择药物时一定要慎重，在医生的指导下使用药物，针对不同的疾病，疾病的不同种类，患者的病情，建议使用的药物是不一样的。

1、癫痫的药物治疗是选药问题

癫痫因病因的不同，其表现的症状也个不相同。要根据癫痫的病因来选择用药，没有一种抗癫痫药能治疗所有种类的癫痫，如果癫痫的选药不对，不仅对治疗没有效果，还会延误病情。

2、癫痫患者药物剂量的掌握

不同的癫痫患者对抗癫痫药的反应有很大的差异，服用抗癫痫药的剂量不足或过大都不利于对癫痫的控制。若用药剂量过小，患者的血清药物浓度达不到控制癫痫的水平，癫痫会反复发作。相反，若用药剂量过大，尤其是在发病初期，不但可增加癫痫发作的次数位和扩散的范围不同其，还容易引起患者的慢性药物中毒。

3、癫痫患者服用药物要长期规律服用

这是非常重要的一点，有的癫痫患者怕药物的副作用，少服，漏服甚至不服，这样会使癫痫得不到控制，反复发作，形成难治性癫痫。还有一些患者在癫痫得到控制的一段时间后，就认为癫痫好了，立即把药给停了，殊不知，癫痫是神经得到损伤，是慢慢的修复的，癫痫患者在癫痫得到控制后还需服药一段时间才能停药。

癫痫是一种慢性疾病，所以癫痫需要患者长期坚持治疗，这就要求了患者在服用药物时要长期坚持服用，所以患者在选择药物时一定要选择好，不要经常更换药物的种类。