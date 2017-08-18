核心提示： 据了解引起癫痫发生中的三分之一的病人大部分都是由头部外伤所引起的，所以当您的头部因外力因素造成受伤时，为了您的身体健康着想，请抓紧时间立即就医检查，不要草草了事，到时追悔莫及，当癫痫发作时常常是不了预料的，次数越来越多，给生活，身体都带来了不小的伤害，接下来介绍一下当癫痫发作急救的方法。

据了解引起癫痫发生中的三分之一的病人大部分都是由头部外伤所引起的，所以当您的头部因外力因素造成受伤时，为了您的身体健康着想，请抓紧时间立即就医检查，不要草草了事，到时追悔莫及，当癫痫发作时常常是不了预料的，次数越来越多，给生活，身体都带来了不小的伤害，接下来介绍一下当癫痫发作急救的方法。

癫痫病我们习惯称之为“羊角风”或“羊癫风”，中国目前约有800-900万左右的癫痫患者，其中600万左右是活动性癫痫患者，并且每年新增加癫痫患者约40万，在中国癫痫已经成为神经科仅次于头痛的第二大常见病。当家中有人不幸罹患癫痫病，作为家属学习正确、专业的救助知识是非常必要的，当癫痫病发作的时候，你应该马上这样做：

1、保护舌头：一旦发现患者有癫痫发作的先兆症状，应马上将一块包有纱布的压舌板放在患者上、下磨牙之间，以防阵挛期将舌头咬破。若先兆期没有及时放上，强直期当患者张口时也应放入，但痉挛期不宜放入。压舌板不仅可以防止癫痫发作咬伤舌头，同时也防止舌后坠堵塞呼吸道。

2、迅速平躺：如发现患者有发作先兆症状时，应迅速让患者平卧在床上，或就近躺在平整的地方。如果不能及时做上述安排，那就立即扶住患者，顺势让他躺下，以防止突然摔倒造成更严重的损伤。

3、保护头颈：当患者强制其发作的时候，头多会过度后仰、下颌过张。这种情况极易造成颈椎压缩性骨折、或下颌脱臼。这时应一手托住患者的枕部稍用力，应阻止其颈部过伸;一手托住其下颌，对抗其下颌过张。

4、呼吸道阻塞：当癫痫患者发作时，呼吸道分泌物会增多，容易造成呼吸道阻塞或吸入性肺炎。所以，当大发作开始之际，应该将患者头侧向一方，以便呼吸道分泌物自然流出。然后将患者的衣领纽扣打开，保持呼吸道的通畅。

5、防止外伤：阵挛期时患者主要表现为四肢肌肉收缩，很容易造成患者关节脱臼、四肢擦伤。这是可适当用力按住患者的四肢大关节处(如肩、肘、髋、膝)，适当限制其抽动幅度。但需要注意的是，不要用力过猛、不要强行控制，否则会造成骨折或肌肉损伤。