核心提示： 目前癫痫病的治疗方法主要是药物治疗，1、药物治疗癫痫病： 这种方法作为我国传统的治疗方法，仍然有很多患者采用。其治疗原则为用药早、剂量足、服药准和时间长。但用药时药物剂量要严格掌握好，避免出现毒性反应，患者要坚持长期用药，切记不可突然停发药，以防病症反复发作或加重病情。

目前癫痫病的治疗方法主要是药物治疗，1、药物治疗癫痫病： 这种方法作为我国传统的治疗方法，仍然有很多患者采用。其治疗原则为用药早、剂量足、服药准和时间长。但用药时药物剂量要严格掌握好，避免出现毒性反应，患者要坚持长期用药，切记不可突然停发药，以防病症反复发作或加重病情。

其次：2、手术治疗癫痫病： 这种方法也是很多患者愿意采用的，手术治疗方法为通过进行手术去除患者体内诱发癫痫病症的脑组织，切除其致痫区，有效避免癫痫疾病的发作。但手术治疗成功必须要准确确定其致病区，且手术治疗需在正规专业医院进行，以防止手术不当对患者带来不必要的损伤。 3、病因治疗癫痫病： 日常生活总患者要养成良好的生活习惯，合理的饮食和充足的营养，是保证人体生长发育的必要条件。饮食不足即缺少营养，影响气血生化，则导致体质虚弱，相反，饮食过量又可损伤脾胃，日久导致体质下降。因此，要合理安排饮食，营养均衡，纠正其不良习惯。