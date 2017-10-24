精子活力低病去需要做哪些检查

核心提示： 精子活力低病广为人知的危害就是会影响男性的生育能力，虽然精子活力低患者并非完全无法生育，但其受孕几率渺茫，因此男性患者朋友们要及时治疗。要想治好精子活力低症，先要经过检查。

精子活力低病广为人知的危害就是会影响男性的生育能力，虽然精子活力低患者并非完全无法生育，但其受孕几率渺茫，因此男性患者朋友们要及时治疗。要想治好精子活力低症，先要经过检查。

那么精子活力低病去医院需要做哪些检查？济南天伦不孕不育医院精子检查医生表示，精子活力低病男子要进行以下检查：

1、精液常规检查：

进行精液检查可以帮助男士了解自身的生育能力，检查内容主要包括精液的色、量、液化时间、酸碱度、精子计数、活动力、存活率及形态等。

2、B超检查：

精子活力低病患者可通过B超检查来确定自身是否患有精索静脉曲张。

3、X线检查：

为了相当正确的判断输精管道的阻塞部位，我们可以利用输精管、附睾造影和输精管、精囊造影或尿道部位的造影等，通过高泌乳素血症者摄蝶鞍X线断层片以确定有无垂体腺瘤病。

济南天伦精液检查医生提醒：精子活力低病也是导致不育症发生的原因之一，相信大家对精子活力低病已经有了进一步的认识和了解。通过上述检查，一旦发现自己患上了精子活力低症，就要赶早到正规医院治疗，不要耽误时间，以免导致病情更相当严重。（lym）