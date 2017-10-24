核心提示： 现代生活中精液不液化病是引起已婚男性不育的重要原因之一，患者朋友只有判断出病情才能够对症治疗。很多男子患者不知道自己患上此病，而导致不育出现，因此男子要格外注意精液不液化病。

现代生活中精液不液化病是引起已婚男性不育的重要原因之一，患者朋友只有判断出病情才能够对症治疗。很多男子患者不知道自己患上此病，而导致不育出现，因此男子要格外注意精液不液化病。

那么为什么男士会出现精液不液化？济南天伦不孕不育医院精子不液化病防治医生表示，男士出现精液不液化是由以下原因引发：

1、生活习惯：

如果男人朋友平时不注意自己的卫生，或是很挑食等，往往会影响这精子的活力，同时也容易诱发精子不液化病。

2、受精囊炎、前列腺炎伤害：

如果男士朋友受这类型炎症的刺激，往往会对精子的正常活力有相当大影响，同时还会导致精子液化异常病。

3、长期熬夜：

男士朋友平时为了工作，需要长时间熬夜，或是过度疲劳，而这些情况往往会危及男子的体质，让自己受精液不液化疾病的威胁。

以上就是济南天伦原因精液不液化病防治医生关于“为什么男士会出现精液不液化”的讲解。男性患上精液不液化病一定要积极治疗，如果任其发展，不仅会加重病情，更严重会导致不育。所以说精液不液化疾病要抓紧时间治疗，男士千万不要耽误了治疗的zui佳时间。（lym）