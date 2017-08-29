疑问：手抖可能是哪些疾病呢？

核心提示：生活中，很多人会出现手抖、肢体震颤等症状，尤其是中老年人。每当手抖时就忧心忡忡，不知道自己究竟还上了什么病。对此，济南脑科医院成军群主任指出，引发肢体障碍的常见疾病有很多，临床中有些简单的鉴别方法。

生活中，很多人会出现手抖、肢体震颤等症状，尤其是中老年人。每当手抖时就忧心忡忡，不知道自己究竟还上了什么病。对此，济南脑科医院成军群主任指出，引发肢体障碍的常见疾病有很多，临床中有些简单的鉴别方法。

手抖可能是哪些疾病呢？

1、帕金森病：如果你现在是50岁左右的中年人，同时出现一侧手脚不能控制的抖动，并且该抖动以肢体静止时明显，活动时减轻，则要高度警惕患帕金森病的可能。该病最为典型的表现是出现拇指与食指每秒3-4次的对合动作，专业上称为“搓丸样”动作。同时该病还可随病程的延长出现面具脸、肢体僵硬、动作减少、行走不稳等症状。目前此病除了药物治疗缓解或改善病情，脑立体定向术在目前的帕金森治疗领域中，有着无可替代的优势，手术效果立竿见影。

2、特发性震颤：如果你抖动是在写字，端水杯，夹菜或者在做精细工作时开始抖，静止时减轻或消失，同时在紧张、注意力集中、激动时颤抖加重，有一部分患者会出现饮用少量酒可减轻抖动的话，则应首先怀疑特发性震颤，又称家族性震颤及原发性震颤。此病发病原因太复杂，有时个人情况都表现不一，其危害性虽没有帕金森病严重，如不及时接受治疗，震颤也会引发其他运动障碍的疾病，从而严重影响患者的身体健康和生活。

治疗帕金森的里程碑--脑立体定向术

据了解，“脑立体定向术”是济南脑科医院医师团队经过多年临床应用的治疗手段。脑立体定向术，在脑部疾病治疗领域取得了突破，开启了临床医学治疗历史的又一里程碑。

成军群主任指出：“脑立体定向术”是在脑立体定向仪指导下，将微电极植入脑部相应控制神经核团，然后通过一定的温度，将检测到的震颤和强直细胞一次性毁损，阻断异常信号的产生，帮助病人重建神经传导通路。“脑立体定向术”是一套手术系统，患者在手术中处于清醒状态，可以更好的配合医生的治疗，通过该手术可以大大提高患者的生活质量。

温馨提示：针对手抖的治疗，应该及时到正规医院就诊，选择适合自己的治疗方法，以免延误治疗。