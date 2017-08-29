长达3年之久的脸痛 今天终于说拜拜

核心提示：杜女士，今年56岁，3年前毫无征兆的出现右侧脸刀割般疼痛，疼痛一旦发作让人痛不欲生。在吃饭、说话、洗脸时疼痛会加重。甚至还拔掉了2颗牙齿，但是还是没有止痛的效果。后来在神经外科诊断为三叉神经痛，口服卡马西平1片进行治疗，开始效果不错，后来渐渐变差，效果不佳，近半年来上述症状加重，不能吃饭，有时感牙床后齿处也痛。

由于近期天气变化无常，气温忽高忽低，给患者身体健康带来很大的影响。门诊处患者激增，尤其是三叉神经痛患者颇多，患者表情都是十分的痛苦。那么，怎样摆脱折磨人的三叉神经痛呢？

3年疼痛 痛不欲生

杜女士，今年56岁，3年前毫无征兆的出现右侧脸刀割般疼痛，疼痛一旦发作让人痛不欲生。在吃饭、说话、洗脸时疼痛会加重。甚至还拔掉了2颗牙齿，但是还是没有止痛的效果。后来在神经外科诊断为三叉神经痛，口服卡马西平1片进行治疗，开始效果不错，后来渐渐变差，效果不佳，近半年来上述症状加重，不能吃饭，有时感牙床后齿处也痛。

网络时代 找到希望

为了能够治好这折磨人的病，杜女士一家四处打听，尝试过中药、针灸等治疗，但是效果均不理想。中间也想过放弃，可是疼痛真是让人难以忍受。后来儿子在网上看到济南脑科医院治疗三叉神经痛效果不错，并电话咨询在线医生。跟家人商量决定来我院进行诊治。

微创手术 重现笑颜

第二天，杜女士在家人的陪同下来到了济南脑科医院，成军群院长坐诊，成院长根据杜女士的病情制定了相关的检查项目，根据检查结果显示，成院长建议杜女士行“微血管减压术”。杜女士还担心医疗费用的问题，成院长详细为杜女士介绍有关技术和手术医疗费用。

“微血管减压术”：是在全身麻醉下，在耳后后沿发迹行切口，在显微镜下找到压迫三叉神经根的责任血管后，用tefflon垫片与神经隔离。一旦责任血管被隔离，产生刺激的根源就消失了。三叉神经核的高兴奋性就会随之消失，恢复正常。绝大多数患者术后疼痛会消失，并保留正常的面部感觉和功能，不影响生活质量。

术后，杜女士的三叉神经痛不再疼了，住院一周左右观察后没有并发症随后回家休养，至今未发作。杜女士脸上重现笑颜。

温馨提示：三叉神经痛如刀割、针刺、撕裂、烧灼或电击样剧烈难忍的疼痛，让人痛不欲生。对患者的伤害很大，如不慎患有该病，不要慌张，一定要及时去正规医院接受规范化治疗。