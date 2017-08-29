39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 济南脑科医院 > 正文
综合
问医生

长达3年之久的脸痛 今天终于说拜拜

新闻文章排行榜
2017-08-29
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：杜女士，今年56岁，3年前毫无征兆的出现右侧脸刀割般疼痛，疼痛一旦发作让人痛不欲生。在吃饭、说话、洗脸时疼痛会加重。甚至还拔掉了2颗牙齿，但是还是没有止痛的效果。后来在神经外科诊断为三叉神经痛，口服卡马西平1片进行治疗，开始效果不错，后来渐渐变差，效果不佳，近半年来上述症状加重，不能吃饭，有时感牙床后齿处也痛。

　　由于近期天气变化无常，气温忽高忽低，给患者身体健康带来很大的影响。门诊处患者激增，尤其是三叉神经痛患者颇多，患者表情都是十分的痛苦。那么，怎样摆脱折磨人的三叉神经痛呢？

　　3年疼痛 痛不欲生

　　杜女士，今年56岁，3年前毫无征兆的出现右侧脸刀割般疼痛，疼痛一旦发作让人痛不欲生。在吃饭、说话、洗脸时疼痛会加重。甚至还拔掉了2颗牙齿，但是还是没有止痛的效果。后来在神经外科诊断为三叉神经痛，口服卡马西平1片进行治疗，开始效果不错，后来渐渐变差，效果不佳，近半年来上述症状加重，不能吃饭，有时感牙床后齿处也痛。

　　网络时代 找到希望

　　为了能够治好这折磨人的病，杜女士一家四处打听，尝试过中药、针灸等治疗，但是效果均不理想。中间也想过放弃，可是疼痛真是让人难以忍受。后来儿子在网上看到济南脑科医院治疗三叉神经痛效果不错，并电话咨询在线医生。跟家人商量决定来我院进行诊治。

　　微创手术 重现笑颜

　　第二天，杜女士在家人的陪同下来到了济南脑科医院，成军群院长坐诊，成院长根据杜女士的病情制定了相关的检查项目，根据检查结果显示，成院长建议杜女士行“微血管减压术”。杜女士还担心医疗费用的问题，成院长详细为杜女士介绍有关技术和手术医疗费用。

　　“微血管减压术”：是在全身麻醉下，在耳后后沿发迹行切口，在显微镜下找到压迫三叉神经根的责任血管后，用tefflon垫片与神经隔离。一旦责任血管被隔离，产生刺激的根源就消失了。三叉神经核的高兴奋性就会随之消失，恢复正常。绝大多数患者术后疼痛会消失，并保留正常的面部感觉和功能，不影响生活质量。

　　术后，杜女士的三叉神经痛不再疼了，住院一周左右观察后没有并发症随后回家休养，至今未发作。杜女士脸上重现笑颜。

　　温馨提示：三叉神经痛如刀割、针刺、撕裂、烧灼或电击样剧烈难忍的疼痛，让人痛不欲生。对患者的伤害很大，如不慎患有该病，不要慌张，一定要及时去正规医院接受规范化治疗。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈