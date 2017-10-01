济宁人流后需要复查哪些检查项目

核心提示：人流手术每个环节都很重要，做完人流后还需要复查，确保人流顺利完成，看子宫的情况，是否人流完全。关于人流术后需要复查哪些项目呢？济宁丽人医院的专家指出：建议受术者休息一周后去医院进行复查，如果无任何不适症状也可选择术后一个月再去医院复查。具体介绍详细如下。

人流手术每个环节都很重要，做完人流后还需要复查，确保人流顺利完成，看子宫的情况，是否人流完全。关于人流术后需要复查哪些项目呢？济宁丽人医院的专家指出：建议受术者休息一周后去医院进行复查，如果无任何不适症状也可选择术后一个月再去医院复查。具体介绍详细如下。

女性在人流手术后还应该重视复查的工作，而这也是确保手术完全、身体恢复进度的一种可靠方法。一旦在复查中发现手术不全，在人流后出现异常出血、下腹疼痛等不适，可以尽快采取解决措施，避免因流产不全发生感染，进而为身体带来极大的危害。》》》》》人流术后出现异常怎么办，权威专家为您耐心解答

人流后需要复查哪些检查项目？

白带检查：通过对女性阴道分泌物的检查，了解人流术后是否有急性炎症感染。

B超检查：人流术后的B超检查，可观察子宫内是否存在残留的胚胎组织，主要目的是为了检查人流是否完全，及时排除人流不全的情况。

妇科内诊检查：主要检查宫颈及阴道的情况，以便了解术后女性身体恢复情况，检查是否存在宫颈损伤，或是发生感染。

点击预约，济宁丽人医院28元妇科体检套餐，检查项目包括：B超、尿HCG、尿常规、血常规、心电图、白带常规、妇科内诊、阴道镜检查》》》》》

济宁丽人医院术后科学调理，恢复快

济宁丽人医院是根据国家卫生部许可，专业开展计划生育专业，拥有先进的诊疗设备，权威的无痛人流专家，和先进的无痛人流技术的无痛人流医院。在济宁地区率先引进多种无痛人流技术，为不同情况的意外怀孕患者提供不一样的无痛人流方案。

济宁丽人医院作为全国医疗规范定点单位，医院专家具备国家人流资质，手术安全放心。济宁丽人医院更重视女性人流术后康复护理，帮助女性做好“小月子”，将手术后感染的风险率降到更低。为受术者提供术后暖宫汤、配备营养餐，并根据受术者的身体状况定制科学合理的“中医结合维养调理”方案，提供心理援助、科学避孕、术后保健等全面的健康指导帮助。此为了方便患者及有需要的人更好的了解所患疾病相关信息，济宁丽人医院特别开设专家免费在线咨询服务，您可登陆济宁丽人医院网站，点击在线咨询由权威妇科专家在线为您解答相关问题，根据实际病情提供更专业治疗方案，并为您的隐私保密。