济宁丽人医院人流药流哪个好

核心提示： 意外怀孕后，想要做流产，无非就两种，一种药流，一种人流，具体哪种最，好？济宁丽人医院首席专家为您解答，如果有需要，请看下面文章的讲解。

意外怀孕后，想要做流产，无非就两种，一种药流，一种人流，具体哪种最，好？济宁丽人医院首席专家为您解答，如果有需要，请看下面文章的讲解。

【人流的优点与缺点】

优点：

1、无痛感：手术使用了新型麻醉药，不仅解除了患者身体上的痛苦，同时也极大地减轻了受术者的恐惧心理。

2、安全性高：手术在万例人流手术无事故首席专家的操作下完成，安全可靠，使子宫穿孔、漏吸、异常出血等手术并发症明显减少。

3、时间短：手术操作简单，3—5分钟就可以完成，术后观察一段时间没有大问题，即可自行回家。

4、减少并发症：手术在空气洁净度高达99.98%的千级层流净化手术室中进行，避免术中感染，降低并发症几率。

5、更保宫：手术不需要扩宫、刮宫，因而不会对子宫造成伤害。手术使用进口纳米吸软管，将保宫能力再提一个新高度，不影响女性的日后生育。

缺点：

若是女性选择不正规医院进行人流，易造成，子宫穿孔、子宫颈或内膜粘连、感染、大出血等等。

【药流的优点与缺点】

优点：

方便，无需在医院手术

缺点：

1、副作用大：据世界卫生组织统计，世界各国多次报道女性在服药过程中突发死亡的病例。此外，药流还会打乱女性内分泌，对卵巢也有一定的损伤。

2、二次清宫伤害大：据临床数据统计显示，药流的成功率只有75%左右，相对于无痛人流99.9%的成功率显然是低了很多。而一旦出现药流不干净，残余的胎膜组织会造成血崩，须立即入院进行刮宫清理，否则会有生命危险。

3、感染几率高：药流后，阴道出血时间较长，少则十几天，多则一个多月。在这过程中，整个生殖道极易感染，造成阴道炎、宫颈炎、盆腔炎、附件炎等各种疾病，对女性今后的生育会造成一定的影响。>>想了解更多关于药流知识，可花几分钟点击咨询在线首席专家，让权威首席专家为您详细解答

相比来说，现在的人流相对要安全一些，只要女性选择正规、专业的医院，不会对身体造成任何的伤害，而且能随做随走，不影响工作、学习，是目前女性比较欢迎的流产方式。

特别是济宁丽人医院的薇薇保宫无痛人流，作为中国计划生育系统国，家，级科学研究所推荐技术，在近几年来在欧美发达国家应用非常广泛，是这些国家的标准人流手术方案。该技术是一项可帮助意外怀孕女性安全终止妊娠的无痛、微创、可视技术。改技术能够减少人流并发症，解除未婚女性人流后顾之忧。手术用具一次性使用，避免感染，但是要留心的是，此项技术适合妊娠10周以内的女性。

>>>点击此处可预约济宁丽人医院薇薇无痛人流480元优惠价。

温馨提示：济宁丽人医院开设了网上免费咨询系统，如有需要，点击“免费咨询”或“免费预约”，享受医院更多优惠，免费挂号，到院优先安排就诊，节省您的就诊排队时间。