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如何确诊是不是怀孕了

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2017-09-13
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核心提示：一般来说，如果女性怀孕，会出现早孕反应，如：恶心、呕吐、流涎、厌油腻、上腹部饱满、便秘等现象，这是由于生理因素胎盘分泌的激素及自律神经的变化引起的。但是，有些女性怀孕了由于体质的原因并不会这些症状，因此也没法以这个来判断女性是否怀孕。

　　很多女性，怀疑自己有没有怀孕，首先想到的是采用早孕测试纸，进行初步判断，济宁丽人医院专家表示，想要确定是否怀孕，女性是可以初步用早孕测试纸来测试，但是早孕测试纸因为各种原因，并不一定准确，还要去正规的医院进行相关检查，才能确定是否怀孕。

　　济宁丽人医院专家指出，一般来说，如果女性怀孕，会出现早孕反应，如：恶心、呕吐、流涎、厌油腻、上腹部饱满、便秘等现象，这是由于生理因素胎盘分泌的激素及自律神经的变化引起的。但是，有些女性怀孕了由于体质的原因并不会这些症状，因此也没法以这个来判断女性是否怀孕。

　　那该怎么办？如何确诊是不是怀孕了？

　　专家指出，这个时候女性需要选择一家正规的医院去检查是否有身孕，不管女性是有目地的怀孕还是意外怀孕，都要在怀疑自己怀孕时，去医院就诊，因为现在有很多异常妊娠危害着女性的身体健康，如宫外孕、葡萄胎等，如果不及时发现，将会危害女性身心健康。

　　济宁丽人医院5大早孕检查只需28元

　　目前医院确诊女性是否怀孕，是通过以下几项检查：

　　一、B超声波检查：用B超诊断早孕是正确有效的方法。早在妊娠第5周，亦就是月经过期一周，在B型超声波屏上就可显示出子宫内有圆形的光环，又称妊娠环，环内的暗区为羊水，其中还可见有节律的胎心搏动。>>点击咨询<<

　　二、尿HCG检测：女性怀孕的第七天，尿液中就能测出一种特异性的激素-人绒毛膜促性腺激素(简称HCG)，它的作用是有利于维持妊娠。

　　三、基础体温检测：一般情况，女性排卵前体温在36.5度以下，排卵后体温上升0.3—0.5度。基础体温检测从尚未怀孕时就开始，一直到排卵后一周，如果一周后高温现象仍然持续，并且在18天以上，可判断是否怀孕。

　　综上所述，女性想确定是否怀孕，不要一味的相信早孕测试纸，还是要以医院的检查为准。济宁丽人医院为了让每一个早孕女性能第，一时间确定自己是否怀孕，而推出了优惠活动。

　　济宁丽人医院，精品妇产科医院，值得女性信赖

　　济宁丽人医院自建院以来，重点打造产科，医院拥有一个技术精湛、经验丰富的专家团队，为了让济宁孕妈妈享受更好的服务，医院不断从国外引进众多先进的诊疗设备，全程检测胎儿生长健康，及孕妈妈身体健康，更是引进无痛分娩技术，已经成功的帮助近万名产妇顺利的分娩。 >>点击咨询<<

　　→确定怀孕后，如果想要继续妊娠，就应该注意保胎，如果是意外怀孕想要流产，应该选择正规的医院做人流手术

　　济宁丽人医院采用薇薇保宫无痛人流，该技术是在可视情况下，准确无误的吸出胚胎组织，手术具有微创、可视、无痛、私密、安全、保宫等优势，并且由万例人流手术无事故专家亲自操作，由主任级别的资深麻醉专家进行特殊麻醉，在万级无菌层流净化手术室，从术前准备到术后恢复，从手术环境到手术材料等，都是高标准、严要求，大大降低了手术的并发症和后遗症，确保了手术的安全性。

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　　温馨提示：如何确诊是不是怀孕了？女性朋友们注意了，想要最终确诊怀孕，还是需要到医院做相关检查才行。如果您或您的家人、朋友需要这方面的帮助，可点击咨询在线医生。

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