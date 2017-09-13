核心提示： 济宁丽人医院权威专家指出，在济宁，有很多医院可以做取环手术，因此，重视取环的女性，会在选择医院时慎重考虑，因为她们知道，选择一家好的医院，才将保障取环手术能够安全、顺利的完成，才能避免发生一些感染等意外。

节育环，是女性比较好的避孕方法，安全，对身体没有什么影响，很多女性，暂时不要孩子时，都会选择该种方法，但是，如果想要再次怀孕，必须取掉节育环，虽说现在取环手术不是什么大手术，但是，如果取环方法不正确，女性会痛的死去活来的，如果取环不卫生，很容易感染一些妇科病，严重了会导致不孕不育，因此，希望女性取环时认真对待，去正规的医院进行取环手术。

济宁丽人医院权威专家指出，在济宁，有很多医院可以做取环手术，因此，重视取环的女性，会在选择医院时慎重考虑，因为她们知道，选择一家好的医院，才将保障取环手术能够安全、顺利的完成，才能避免发生一些感染等意外。

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【先进的设备】：济宁丽人医院采用先进的诊疗设备与手段，对上环进行准确观测与判定，大大提高了手术的精，确性。麻醉师是由临床经验丰富的医师实施麻醉，保证取环手术中麻醉绝，对安全。全程的设备仪器监控受术者体征指标，最，大程度控制手术风险。

【资深的专家团队】：济宁丽人医院拥有一批技术精湛、医德高尚的专家，手术由具备20年以上技术经验技术专家亲自操刀。

【全程无菌环境】：济宁丽人医院率先将标准层流净化手术室应用于计划生育技术，由医生亲自操作，整个过程无菌、安全，减少了并发症的发生机率。

【隐私保障】：济宁丽人医院严格执行私密就诊、保护患者隐私。严格执行“一医一患一诊室”的私密问诊制度，就诊环境独立、安全。医务人员对患者有仁爱之心，尊重患者的人格和尊严，积极维护患者的隐私权。

【收费公开、明确】：济宁丽人医院价格规范化、严格执行济宁市物价局收费标准。医院属非营利性单位，收费价格由市物价局、市卫生局等机构制定并严格监督，所以费用方面要比其它营利性机构价格低，实质性地帮助百姓节省医疗开支。

【国际顶，尖取环技术--微创无痛取环】

1、安全无痛：济宁丽人医院无痛取环术使患者在不知不觉中经历手术过程，避免了心理上的恐惧和肉体上的痛苦。

2、手术简单，无创伤性：无痛取环术副作用小，偶有放环初期表现为腰酸、下腹不适、等症状，但随着时间延长，这些症状都会自行消失。效果可靠，避孕成功率高。对性生活无任何影响，对身体无害。

3、取环时间短：济宁丽人医院取环手术，时间短，效果好，全程麻醉，短短几分钟，一觉醒来手术完成。

温馨提示：为了生二胎取环也好，为了其他原因取环也好，女性朋友们首要认准正规医院才行，济宁丽人医院网上免费咨询，想取环，可先预约，再来院，免费挂号，优先安排就诊，节省更多时间。