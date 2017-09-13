人流术前注意事项济宁丽人医院表示，要做人流的女性，需要做一下人流前的准备，大方面就是注意人流手术的时间不要超过好70天，注意人流术前的检查项目。。。

【人流术前注意事项】

1、注意做人流的最，佳时间，一般来说，做人流最，佳时间为孕35-55天，最晚不要超过70天，越晚做人流对女性身体影响越大，风险越大。

2、一定要做好人流术前检查，人流术前检查能更好的排除那些影响人流手术的危害存在，增加人流手术的安全性，是做人流女性必须要做的。

3、无痛人流术前6小时禁止进食、饮水。

4、人流术前要一个周内禁止性生活，要穿着宽松的衣物，术前要准备卫生巾以及卫生纸。

推荐人流技术-薇薇分型性人流术

薇薇标准型：无须住院。孕6-8周，宫内妊娠。

薇薇呵护型：全程导视定位，不住院，随做随走。孕6-8周，宫内妊娠。

薇薇维护型：全程导视定位，一次性纳米微管，不扩宫，避免手术交叉感染及宫颈裂伤并发症。孕6-10周，宫内妊娠，有保宫颈女性。

薇薇保宫型：全程导视定位，一次性高分子纳米双腔减压微管;主管吸引胚胎组织，副管利用宫腔与大气的压力差向外排液，有效减低宫腔内组织逆流造成子宫内膜异位输卵阻塞等并发症。孕6-10周，宫内妊娠，有保宫及生育要求女性。

薇薇维保型：全程高清一次性摄像高分子纳米微管立体可视系统，直视精准吸取胚胎组织，有效避免手术交叉感染，宫颈及宫腔内膜损伤，大大降低手术不孕并发症发生，做到手术、检查一体化，保护生育能。孕6-10周，宫内妊娠，不耐痛苦，特殊妊娠，有保宫及还有生育要求，需要提前终止妊娠女性。

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