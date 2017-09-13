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济宁哪里可以做唐氏筛查

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2017-09-13
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核心提示：济宁丽人医院表示，任何孕妇都有可能怀上唐氏综合征的胎儿。过去认为：＞35岁的是高危人群，几率会随着孕妇年龄的递增而升高。现在认为80％的唐氏综合征发生在＞35岁的孕妇当中。唐氏筛查既能缩小羊水检查的范围，又不会遗漏可能怀有唐氏儿的孕妇，建议每一位孕妇都要进行唐氏筛查，做到防范于未然。

唐氏筛查，是女性孕期需要做的检查，想要保障检查结果的准确性，需要选择有一定资质的正规的医院进行检查。

唐氏筛查有必要一定要做吗？

济宁丽人医院表示，任何孕妇都有可能怀上唐氏综合征的胎儿。过去认为：>35岁的是高危人群，几率会随着孕妇年龄的递增而升高。现在认为80%的唐氏综合征发生在>35岁的孕妇当中。唐氏筛查既能缩小羊水检查的范围，又不会遗漏可能怀有唐氏儿的孕妇，建议每一位孕妇都要进行唐氏筛查，做到防范于未然。

济宁丽人医院做唐氏筛查的优势：

1、专业性：济宁丽人医院的唐氏筛查检测技术具有快速、精准、无痛苦等优势，为就诊孕妇提供更"安全和贴心"的服务。

2、精准度：济宁丽人医院引进的唐氏筛查技术，准确率更高，避免了因医院误诊、失误等原因造成的孕妇流产问题。

3、资深医生：在丽人，产科专家均副主任级别以上，至少有20年以上临床经验，此外，问诊时，一医一患一诊室，注重孕妇隐私管理与保护。

济宁丽人医院表示，唐氏综合征是一种偶发性疾病，所以每一个怀孕的妇女都有可能生出“唐氏儿”。生唐氏儿的几率会随着孕妇年龄的递增而升高。唐氏患儿具有严重的智力障碍，生活不能自理，并伴有复杂的心血管疾病，需要家人的长期照顾，会给家庭造成极大的精神及经济负担。生唐氏儿的几率会随着孕妇年龄的递增而升高。

济宁丽人医院温馨小提示：

做唐氏筛查的时间一定要注意了，一般在怀孕15-20周之间进行检查，不宜太早或太晚。因为无论是提前或是错后，都会直接影响到检查结果的准确性。

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