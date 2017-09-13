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孕几个月需要做引产-济宁

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2017-09-13
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核心提示：济宁丽人医院表示，当怀孕时间过了人流时间以后，想再终止妊娠只能引产，一般来说孕3个月以上，再想终止妊娠就无法采用无痛人流，只能引产了。

　　济宁丽人医院表示，引产就是中孕引产，即由于妇女因避孕失败造成计划外妊娠，或因全身性疾病(如重度贫血、肾功能不全、严重心脏病等)而不宜继续妊娠，或胎儿有先天性疾病、畸形等原因，须用人工的方法终止妊娠。

　　济宁丽人医院表示，当怀孕时间过了人流时间以后，想再终止妊娠只能引产，一般来说孕3个月以上，再想终止妊娠就无法采用无痛人流，只能引产了。

　　【孕几个月需要做引产】

　　引产是在妊娠12—27周进行的终止妊娠手术，需要住院进行。

　　一般来说，引产用药后，有相似于分娩的阵痛过程，疼痛程度不下于生孩子，因此，建议女性选择无痛引产比较好，这种引产方式，引产时不会特别疼痛。

　　推荐济宁丽人医院引产技术

　　济宁丽人医院引进的无痛引产在患者出现宫缩后，腹痛消失，使引产患者在无任何痛苦情况下轻松结束分娩及清宫术，同时避免引产所致的各种并发症，使女性朋友既避免心理及精神创伤，无痛引产手术时间是由手术方式、宫缩、孕妇体力以各方面情况而定的。我院所有无痛引产手术全部由妇科主任医师、万例无痛人流手术安全医生亲自操作，保证手术的较度安全性，并把引产对您的伤害降到较低。

　　济宁丽人医院引产优势：

　　1、准确的麻醉：无痛引产手术更关键的就是“无痛”，主要采用定时无痛舒眠系统，非常安全，能使受术者在短效静麻醉下就可进入睡眠状态，患者感受不到任何的疼痛，有效避免心理负担。

　　2、专业的医师：在先进的可视定位系统下，能清晰观察宫腔内部状况，由临床经验丰富的万例无事故手术专家亲自实施，给你更安全的保障。

　　3、无菌的环境：济宁现认医院率先将国际标准万级层流净化手术室应用与计划生育手术，有效避免手术并发症，使整个手术无菌操作，杜绝因手术环境导致的手术感染，提高手术质量。

　　4、先进的技术：在手术全程，有心电图、血压、氧分压等各种国内先进设备全程监控手术过程，确保手术过程安全。

　　温馨提示：对于引产的问题，如果您还有不了解的，建议点击咨询在线医生，医生会详细为您讲解。

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