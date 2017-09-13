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无痛引产的过程-济宁妇科

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2017-09-13
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核心提示：　　引产的检查主要是详细询问病史，包括过去史、出血史、肝肾疾病史、月经史、妊娠分娩史和本次妊娠的经过；全身检查和妇科检查，白带常规化验；测体温、脉搏、血压、验血、尿常规等，必要时测肝、肾功能，胸透，和心电图检查等。

　　济宁丽人医院表示，做引产手术就跟分娩一样，都要承受巨大的疼痛。所以，如果必须做引产，建议最，好选择无痛引产，而过程如下讲解。

　　引产的过程：引产检查、引产手术、引产后观察护理

　　第，一、引产前检查：

　　引产的检查主要是详细询问病史，包括过去史、出血史、肝肾疾病史、月经史、妊娠分娩史和本次妊娠的经过;全身检查和妇科检查，白带常规化验;测体温、脉搏、血压、验血、尿常规等，必要时测肝、肾功能，胸透，和心电图检查等。

　　第二、引产手术：

　　引产手术一般是采用注射催产针的方式，催产针会促进子宫收缩，从而将胎儿排除。

　　传统的引产，女性要忍受很大的痛苦，济宁丽人医院采用是国内外推荐的“无痛引产技术”，这样在患者出现宫缩的时候，腹痛消失，可以使引产者，不必遭受巨大的疼痛轻松结束引产过程。

　　第三、引产术后观察护理

　　引产后，女性需要在医院观察1-2天身体情况，如果没有什么大问题，就可以出院了，但是，平时自己也要注意子宫收缩情况、流血多少、是否发烧等，一旦发现有异常，应及时去医院进行检查。

　　小提示：关于引产手术，要选择当地拥有资质齐全的医院进行，切勿相信那些小门诊，医生、技术、消毒达不到标准，容易感染。

　　温馨提示：引产手术是需要住院的，一般要住院2-3天才行，如果还有什么问题，可直接咨询在线医生。

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