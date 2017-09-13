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几个月做大排畸检查

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2017-09-13
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核心提示：　　四维彩超的最，佳时间是23—26周，因为这段时间检查，胎儿较小、羊水较多、胎儿活动度大、体表也比较丰满，有利于胎儿四维超声成像和胎儿畸形筛查，是排畸的最，好时期。

　　济宁丽人医院表示，孕妇到一定月份需要做大排畸检查，排除胎儿畸形情况，而现在医院所做的大排畸检查就是四维彩超。

　　【几个月做大排畸检查】

　　四维彩超的最，佳时间是23—26周，因为这段时间检查，胎儿较小、羊水较多、胎儿活动度大、体表也比较丰满，有利于胎儿四维超声成像和胎儿畸形筛查，是排畸的最，好时期。

　　温馨提示：为了方便检查，节省时间，可以提前在网上预约，这样到院优先就诊，不用长时间排队等待。》》点击预约挂号。

　　四维彩超 孕期必检之一

　　我国是胎儿出生缺陷高发国家之一，每年有约80万—120万名缺陷儿出生。其中，20%—30%患儿经早期诊断和治疗可以获得较好的生活质量外，30%—40%患儿在出生后死亡，约40%将成为终生残疾。及时做好科学、精准的孕期检查时非常重要的，四维彩超是产检的必检项目之一。

　　【高清四维彩超280元，送光盘】

　　济宁丽人医院高清四维彩超优势：

　　1、无辐射、无伤害：济宁丽人医院四维彩超是目前最，先进的彩色超声检查仪，不存在射线、光波和电磁波等方面的辐射，对宝宝和妈妈均无任何影响。

　　2、排畸检查更准确：济宁丽人医院四维彩超具有高清晰、高辨别率、高准确率等优点，能立体显示、胎儿的颜色、面部、各器官的发育情况，甚至可观察到胎儿在母体里面的各种状态，如：唇裂、腭裂骨骼发育异常等。

　　3、胎儿疾病排查：能清晰的对胎儿体表进行检查，及早发现唇裂、大脑、肾、心脏、骨骼发育不良等各种畸形情况。

　　4、实时动态图像：是实时三维动态图像，可以实时的观察人体内部器官的动态运动，更有利于医生判断胎儿发育情况，及时发现异常。

　　5、拍照留念：不仅可以排查胎儿畸形，还能将宝宝在宫内的一举一动录成影像，拍成照片，为宝宝留下独，一，无，二的0岁纪念。

　　温馨提示：为了生一个健康的宝宝，大排畸检查必须要做的，如果您对大排畸还有不了解的地方，可免费咨询在线医生。

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