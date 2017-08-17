附件炎有效的治疗方法是哪一种

核心提示： 济宁丽人医院专家指出，附件炎分为急性与慢性，该两种附件炎的治疗效果不是很好的情况下就要考虑手术治疗。急性附件炎如果是卵巢和输卵管积脓，而且胞块又比较大时，单用抗生素药物是不可能让它完全吸收的。在积极治疗72小时后，症状还不见缓解的就要考虑手术治疗了。

附件炎是育龄女性最常见的妇科病，对于女性是有很大的危害的，由于一些女性对于附件炎了解不深，没能及时接受治疗，而导致耽误了治疗，导致病情更加严重，下面文章权威专家就来讲解一下济宁妇科医院治疗附件炎好的方法？希望能帮助到你。

济宁丽人医院专家指出，附件炎分为急性与慢性，该两种附件炎的治疗效果不是很好的情况下就要考虑手术治疗。急性附件炎如果是卵巢和输卵管积脓，而且胞块又比较大时，单用抗生素药物是不可能让它完全吸收的。在积极治疗72小时后，症状还不见缓解的就要考虑手术治疗了。

慢性附件炎如果有久治不愈的输卵管积水或是卵巢的囊肿，也要手术治疗。慢性炎症可以适当地用中药治疗。急性炎症可以借助西药，比如用抗生素消炎治疗。慢性附件炎治疗，也可以考虑用一些理疗。

妇科全套体检只需要28元，图》》》点击详细咨询预约

一、西医疗法

1、阴道上药，效果较好。

2、抗生素治疗，对于症状明显的患者首先应选用抗生素来治疗。抗生素可将残留的致病菌杀死，并可预防其急性发作。

3、其他药物治疗，因为女性生殖系统有自然的防御功能，在正常情况下，能抵御细菌的入侵，只有当机体的抵抗力下降，或由于其他原因使女性的自然防御功能遭到破坏时，才会导致附件炎的发生。

二、物理疗法

温热的良性刺激可以促进盆腔的血液循环，改善局部组织的营养状态，以利于炎症的吸收和消退。常用的物理治疗有短波、超短波、红外线、音频、离子透入等。但体温超过37.5℃或患生殖器结核时则不要采用理疗。

利用电容式电极所发出的高频电场的电能来进行治疗的理疗仪器，使用超短波治疗附件炎时，将人体需要治疗的部位置于高频电场之中，在高频电场的作用下，机体中的分子降离子将在其中平衡位置剧烈振动，同时相互摩擦所产生的热效应，使机体的表层和深层组织都能较均匀地受热，从而起到治疗作用。

温馨提示：对于"附件炎有哪些治疗方法效果好？"以上文章做了讲解，附件炎的治疗需要根据患者的具体情况采用不同的治疗方法才能治好附件炎，如果您还有问题，如附件炎的症状、原因和治疗方法问题请点击专家咨询热线，专家会给您耐心的解答。