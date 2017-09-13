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融入泉城走向国际

山东哪里专治牛皮癣，来【济南博爱医院】。这是一所集医、教、研、防为一体的银屑病专科医院。医院高度重视科教工作，不断提高技术创新能力秉持“仁爱、求精、团结、奉献”的院训，团结协作、奋力拼搏、开拓创新，与共铸辉煌，坚持将国际医疗理念融入泉城”的医疗理念，努力攀登医学技术高峰，力求实现“成为具有突出竞争力的专科医院”的愿景目标。

医院更专业设备更先进

山东哪里专治牛皮癣，来【济南博爱医院】。济南博爱医院是山东地区首家与国际接轨的、专注于为各种皮肤病尤其是牛皮癣患者提供诊疗、健康、咨询、服务的医疗机构，医院设立了牛皮癣特色诊疗中心、骨髓干细胞移植研究中心、DNA基因再造技术科研中心、放射科、急诊科、检验科、化验室、B超室、心电图室、X光室、介入室、等三十多个专业科室，科研实力雄厚，全自动皮肤动力学分析仪、全自动生化分析仪、全自动尿液分析仪、全自动血液分析仪、多参数心电监护仪、多媒体荧光检测仪、大型X光机等国内外先进治疗仪器设备应有尽有。

牛皮癣专家名流云集、人才辈出

山东哪里专治牛皮癣，来【济南博爱医院】。济南红十字会博爱医院名流云集、人才辈出，许多著名医学专家，国家一级教授长期在这里工作。医院汇聚京、津、沪、鲁数百位牛皮癣资深权威专家，共同奉行济南博爱医院（济南红十字博爱医院）“专业、专研、专治”的医疗理念，每位医院多年来都专注银屑病的诊疗和研究，在临床、教学、科研方面均有重大研究与贡献。而且医院还培养了一些基础扎实、勇于进取、在专业技术领域脱颖而出的后起之秀。

疗法更前沿技术更有效

山东哪里专治牛皮癣，来【济南博爱医院】。济南红十字会博爱医院加强与医学院校、科研院所的联系合作，积极开展临床科研和教学工作，医院充分利用丰富的医疗资源，提高对疑难、危重病人的诊治水平。医院各专业科室全面开展与各大医院的知名专科、知名专家的科室间合作，为患者提供优质的医疗服务，不断促进各专业快速发展。

“强效银屑病血清抗体”技术是【济南博爱医院】由美国进口技术，根据牛皮癣病在肌肤，根在血液的医学观点，从牛皮癣根源治疗牛皮癣，改变患者体内的病变基因，纠正免疫异常，减少抗体和免疫复合物的产生，同时通过多层次多环节的治疗作用消除已经形成的抗体和免疫复合物，恢复皮肤正常的屏障结构与代谢功能，从而迅速消除病灶，使皮损恢复正常。

济南博爱医院医生温馨建议：想要彻 底医治好牛皮癣病，首先必然要到正规专业医院去医治，山东哪里专治牛皮癣，来济南博爱医院！在平时也要做好防范和护理措施，避免牛皮癣复发！

济南博爱医院微信公众平台：

服务号：“济南博爱银屑病医院”订阅号“银屑病牛皮癣专科”、“银屑病康复中心”

免费咨询电话：0531-8888-6909

济南博爱医院联系方式：

医院地址：济南市天桥区济泺路97号。

公交路线：乘坐4路、5路、12路、15路、30路、35路、66路、85路、105路、108路、111路、112路、114路、130路、k50路、k53路、k57路、k58路、k68路、k92路在动物园站下车。