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牛皮癣患者吃什么好？银屑病患者有什么忌口？

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2017-09-07济南博爱医院郭医师
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核心提示：当前虽然牛皮癣的病因还不明确，但我们在临床上观察到，当整体健康状况不佳时，如劳累，细菌或病毒感染以后，牛皮癣常常再次发作病情加重。其实患者的健康与牛皮癣的进展紧密有关。牛皮癣的饮食与健康也有着重大关系，那么，牛皮癣患者吃什么好呢？银屑病患者有什么忌口呢？济南红十字博爱医院专家这样解答。

　　当前虽然牛皮癣的病因还不明确，但我们在临床上观察到，当整体健康状况不佳时，如劳累，细菌或病毒感染以后，牛皮癣常常再次发作病情加重。其实患者的健康与牛皮癣的进展紧密有关。牛皮癣的饮食与健康也有着重大关系，那么，牛皮癣患者吃什么好呢？银屑病患者有什么忌口呢？济南红十字博爱医院专家这样解答。

　　牛皮癣是一种很顽固的皮肤病，因而在疾病发生后，治疗的时间相对来说就会很长。而且，在治疗的过程中，患者也不能忽视护理工作，这对病情的康复是有很大影响的，尤其要注意饮食。

　　1：牛皮癣患者吃什么好？对牛皮癣患者而言，营养的补充是非常重要的，而谷类、蔬菜和水果是营养恢复的一大助力。它们不但有助于患者保持心态，而且有这很高的营养价值，和豆制品搭配食用，是牛皮癣患者的最优选择。

　　2：牛皮癣患者吃什么好？除了谷类、蔬菜和水果外，某些豆制食品对牛皮癣患者的营养补充也是有帮助的。豆制食品不但含大量的优质蛋白质、不饱和脂肪酸、钙及维生素b1、维生素b2、烟酸等。常吃大豆及其制品，不仅可以补充以上营养，而且防止食用过多肉类给身体带来的不利影响。

　　3：牛皮癣患者吃什么好？大家也要知道，生活中有些食物是需要患者忌口的。中医的学者认为，像牛羊肉、海鲜和一些辛辣食品，都是牛皮癣的禁忌，能不吃就不吃。不然会引起严重的营养不良，甚至让银屑病更加严重。

　　总之不管怎么样，谁都难免遭遇病魔的侵袭，他有时会把你折磨的筋疲力尽。但我们始终要有这样的信心：我们的意志比他更强大，他在我们面前不值一提。家人的关怀，朋友的关心，自己的努力，很快，你就能战胜病魔，赢得胜利。

　　济南红十字博爱医院独-家引进美国尖端生物科学技术—强效银屑病血清抗体，汇聚京、津、沪、鲁百位牛皮癣资深权威专家，非常严格的质量控制、引进众多国外先进设备、权威的治疗技术。济南红十字博爱医院专注牛皮癣的治疗与研究，改变传统治疗弊端，全新规模化牛皮癣诊疗模式，“强效银屑病血清抗体”三针治-愈牛皮癣，让患者彻-底摆脱牛皮癣复发的困扰。

　　济南红十字博爱医院微信公众平台：

　　服务号：“济南博爱银屑病医院”订阅号“银屑病牛皮癣专科”、“银屑病康复中心”

　　免费咨询电话：0531-8888-6909

　　济南红十字博爱医院联系方式：

　　医院地址：济南市天桥区济泺路97号。

　　公交路线：乘坐4路、5路、12路、15路、30路、35路、66路、85路、105路、108路、111路、112路、114路、130路、k50路、k53路、k57路、k58路、k68路、k92路在动物园站下车。

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