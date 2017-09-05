牛皮癣传染吗？原来事实竟然是这样的！

核心提示：近年来，皮肤病越来越困扰着人们的生活，很多的皮肤病都会传染，这就让很多的亲友开始担心了，作为皮肤病的顽症，是不是牛皮癣也会传染呢？

近年来，皮肤病越来越困扰着人们的生活，很多的皮肤病都会传染，这就让很多的亲友开始担心了，作为皮肤病的顽症，是不是牛皮癣也会传染呢？

济南红十字博爱医院医院的患者就诊时，很多患者都表示牛皮癣疾病给患者的日常生活及交流都带来了严重的影响，所以，他们就会担心牛皮癣传染的问题。

牛皮癣传染吗？牛皮癣病因很多但无一例因传染感染

济南红十字博爱医院【关注公众微信平台：银屑病康复中心】专家表示，牛皮癣是一种常见的以表皮增生为特征的易复发的慢性炎症性皮肤病，研究表明，牛皮癣由多种因素引起，如遗传、感染、内分泌失调、精神受创、饮食等。虽然特点是难愈，易复发。但是并没有相关数据表明牛皮癣传染给他人。

牛皮癣传染吗？无传染因子不会传染！

牛皮癣的症状表现容易使人们误认为本病会传染，实际上牛皮癣是没有传染性的。牛皮癣是一种慢性炎症性皮肤病，发病时，患者的皮肤颜色会呈发红、皮肤增厚，发病过程非常漫长，治疗起来比较困难。但是，牛皮癣的这种炎症并不是由传染性致病因子，如细菌、真菌或寄生虫等直接引起的。现代医学检验手段仍未能证明牛皮癣有传染性致病因子。临床实践中观察牛皮癣也不存在传染的问题，种种迹象都表明，牛皮癣是不传染的。所以人们再也不用戴着有色眼镜看牛皮癣患者。

牛皮癣传染吗？切勿盲目听信谗言，关爱银屑病患者

很多人都认为牛皮癣是会传染的，看到有牛皮癣疾病的人要尽量远离，避免传染给自己。这种想法是错误的，其实，牛皮癣是不会传染的。但还是有一定的危害性的。虽然不直接影响人们的生命，但是对身体的健康和身心健康有直接的影响。

虽然牛皮癣不会传染，但是及早进行治疗也是非常重要的。我们建议患者朋友当得知自己得了牛皮癣之后，一定要及时到正规的牛皮癣医院进行治疗，千万不要自行用药，更不要相信民间的牛皮癣偏方或秘方等，以免加重病情。

怕传染他人不如早日治好银屑病

济南红十字博爱医院【关注公众微信平台：银屑病康复中心】的“强效银屑病血清抗体”能完全改变牛皮癣患者久治不愈、反复发作的命运，很多已经被专家宣判“死刑”的老牛皮癣患者，通过强效银屑病血清抗体的治疗，都已经摆脱了牛皮癣的困扰，通过回访调查，无一例复发患者。

牛皮癣让很多人都非常痛苦，虽然这种疾病并不是能够传染的，但是这种疾病的危害性也是非常大的。作为牛皮癣的患者，济南红十字博爱医院【关注公众微信平台：银屑病康复中心】建议应该首先进行正规的治疗，在治疗疾病的同时，患者还应该调节好自己的心态。

济南红十字博爱医院专家咨询电话（零五三一.八八八八.六九零九）；公众号平台【银屑病康复中心】，地址在济南市济洛路97号，济南动物园向南100米。