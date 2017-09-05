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权威专家普及银屑病的早期症状有哪些？

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2017-09-05
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核心提示：虽说银屑病在日常生活中很常见，但是很多人并不是很了解银屑病的具体症状，正因如此，很多人没有意识到自己患有银屑病，就有可能造成误诊，从而耽误了病情的最　佳治疗时机，济南红十字博爱医院多年临床经验的老专家给大家说一下银屑病的早期症状有哪些。

　　虽说银屑病在日常生活中很常见，但是很多人并不是很了解银屑病的具体症状，正因如此，很多人没有意识到自己患有银屑病，就有可能造成误诊，从而耽误了病情的最 佳治疗时机，济南红十字博爱医院多年临床经验的老专家给大家说一下银屑病的早期症状有哪些。

　　济南红十字博爱医院专家指出，一般来讲，银屑病早期症状都会出现以下几种情况：

　　一、界限清楚的点疹：

　　银屑病早期症状为粟粒大至黄豆大的红色点疹，随着病情的进一步发展，点疹也会逐渐扩大增多，如果严重的话还可能出现互相融合成片的情况，底部浸润明显，边缘清楚，周围有炎症红晕，呈点滴状、钱币状、地图状、盘状、蛎壳状等。济南红十字博爱医院专家提醒，如果有人出现以上情况，一定要及早就诊，切勿不要随意用药，以免误诊造成病症恶化。

　　二、明显的鳞屑表现：

　　鳞屑可以说的上是银屑病患者标志性的特征了，在皮损上覆盖有很厚的灰白色或灰黄色的鳞屑是大多数银屑病患者出现的早期症状，济南红十字博爱医院多年的临床经验发现，大多数患者会出现在头部，而且鳞屑比较容易脱落，伴有瘙痒。

　　三、典型的薄膜现象

　　如果有朋友发现自己有鳞屑，而且鳞屑很容易被刮下来，这时候还发现露出一层淡红色半透明的发亮的薄膜，那么很可能就是银屑病了。因为这也是银屑病的早期症状之一——薄膜现象。

　　四、点状出血现象

　　在出现薄膜现象之后，如果患者轻轻地刮患处，那么会出现红斑面涌出粟粒大小的血珠或针眼样的出血点，这样的情况属于“点状出血”，这也是银屑病在早期症状之一。

　　上面几点都是关于银屑病早期症状，如果发现你身边的亲友有以上症状，可以来院做相关检查，济南红十字博爱医院建议大家一定要去正规医院做相关专业检测，明确病症，切勿自行用药，很多济南红十字博爱医院的临床案例得出，许多患者病情恶化主要原因就是因为没有做专业正规的检测，误诊、乱用药从而引发更加严重的病症出现。

　　济南红十字博爱医院斥巨资从国外引进多台高标准检测仪器，可以快速精准的检测病症所在，如果确认为银屑病，那么一定要及早诊治，诊治及时有助于病情的及早康复。相关病情咨询可以随时关注公众微信平台【银屑病康复中心】，百名专家为您解答专业问题。

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