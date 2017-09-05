核心提示：在牛皮癣发病初期，很多患者往往不了解病情，通过网上的一些偏方进行治疗。在此济南博爱银屑病医院专家建议您：选择偏方应遵医嘱，某些治疗方式操作不当可引起更为严重的病情，切勿私自用药！

在牛皮癣发病初期，很多患者往往不了解病情，通过网上的一些偏方进行治疗。在此济南博爱银屑病医院专家建议您：选择偏方应遵医嘱，某些治疗方式操作不当可引起更为严重的病情，切勿私自用药！

【治疗牛皮癣的偏方】

从济南博爱银屑病医院专家所接诊的患者中可以了解到，一般民间流传的治疗牛皮癣所用的偏方大致如：中药、针灸、外涂药膏、药浴、晒日光、木头沫揉搓、树藤泡澡、保鲜膜裹药酒等等，大都是直接接触皮损部位。由于皮损部位的结构薄弱，有些活血化瘀的偏方极易诱发体内牛皮癣病毒因子再次游走，使局部的皮损蔓延，进而使全身泛发。同时暴露的出血点如不消毒清理，还会造成皮肤的二度感染，进一步加大治疗的难度。

【应该怎样治疗牛皮癣】

牛皮癣从本质上是一种血液病，因为发病是由内而外的病理变化，所以在治疗上应以治血液为主，治皮肤为辅。济南博爱银屑病医院在研究治疗牛皮癣的过程中，立足于“病在皮肤，根在血液”的治疗理念，选择人体免疫系统中最重要的物质：抗体对牛皮癣病毒进行跟踪杀灭。抗体是人体分泌的一种蛋白，具有特异性识别并杀死致病因子的功能，在人体中能够存留较长时间，并且由于免疫细胞的记忆功能可以再次激活免疫。正是由于抗体的这几大优点，使得强效银屑病血清抗体一经问世就让很多牛皮癣患者迅速看到了效果。目前，强效银屑病血清抗体因其强效、安全、抗牛皮癣反复而荣膺全国“银屑病重点疗法”。

【治疗牛皮癣的费用】

济南博爱银屑病医院一直致力于使患者能够得到及时有效的治疗，以患者达到康复为己任。本着“人道、博爱、奉献”的红十字精神，给所有正在饱受牛皮癣痛苦的患者优惠治疗的同时，为贫困患者开通免费公益治疗，100个名额在线申请，详情请点击咨询在线医师了解。

【医院地址：济南市天桥区济泺路97号】

公交路线：乘坐4路、5路、12路、15路、30路、35路、66路、85路、105路、108路、111路、112路、114路、130路、k50路、k53路、k57路、k58路、k68路、k92路在动物园站下

【医院V信公众平台：济南博爱银屑病医院】免费治疗公益行