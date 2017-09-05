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看了这些牛皮癣图片，你还还敢乱用药吗？

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2017-09-05济南博爱医院郭医师
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核心提示：牛皮癣是一种发病率较高的皮肤病，这种类型的疾病非常复杂，很多人都想看牛皮癣图片，无非是想了解牛皮癣的临床表现和特征。济南红十字博爱医院根据多年的临床经验，观察总结患者的牛皮癣图片，从而提醒广大患者，切勿随意用药，也给周边的朋友提个醒，如若发现有牛皮癣症状，及早去郑辉医院就诊，确诊病情，及早治疗。

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　　关于初期的牛皮癣图片

　　济南红十字博爱医院专家指出，牛皮癣分为多种类型，其中主要类型有四类，寻常性牛皮癣、脓包性牛皮癣、红皮病性牛皮癣和关节病性牛皮癣，他们都会有共同的特征，根据患者临床特征发现，在发病初期一般会表现为为针头至扁豆大的炎性扁平丘疹，然后会渐渐的扩大成钱币大小，境界清楚，会附有多层银白色鳞屑。高清版的牛皮癣图片可见公众微信平台【银屑病康复中心】，如果轻轻的刮掉表面的鳞屑皮层，就会有淡红色发亮的半透明薄膜出现，这称之为薄膜现象。

　　关于寻常型牛皮癣图片

　　大多数是牛皮癣患者都是寻常型牛皮癣为主，这个类型的牛皮癣发病概率约占牛皮癣的95%，早期为红色丘疹或斑丘疹，以后逐渐扩大或融合成片，鲜红或深红色，高出皮肤，底部浸润明显，边缘清楚，周围有炎症红晕。高清版的牛皮癣图片可见公众微信平台【银屑病康复中心】，您也可以将图片拍照上传给公众平台，我们有近百名银屑病专家为您亲诊，先从牛皮癣图片初步确诊是否为牛皮癣。然后再针对性的选择治疗方案。

　　关于鳞屑的牛皮癣图片

　　牛皮癣患者都会有明显的鳞屑：从济南红十字博爱医院公众号平台的牛皮癣图片可以看到，牛皮癣初期患处皮损会覆盖有很厚的灰白色或灰黄色的鳞屑，一般头部严重多见，头发被鳞屑簇集在一起而呈束状，但不脱发，随着病情的加深，头部牛皮癣患者还会出现脱发现象。如果您身边的牛皮癣患者出现此类情况，请立即就诊，官方电话（零五三一.八八八八.六九零九）咨询济南红十字博爱医院专家。

　　关于严重的牛皮癣图片

　　红皮型牛皮癣约占牛皮癣总数的1%，多数是因为银屑病治疗不当所致，特别在寻常型银屑病急性进行期应用激素类药物，或长期大量应用皮质类固醇药物，停药或减量方法极易导致此类牛皮癣的发生，对于症状来讲，牛皮癣图片可见最初原有皮损的部位出现潮红，迅速扩大，最后全身皮肤呈弥漫的红色或暗红色，炎症明显；少数一开始即呈全身弥漫性潮红脱屑的红皮病表现，皮肤表面有大量麸皮样鳞屑，不断脱落。再次劝诫各位患者，切勿随意用药，劳民伤财。

　　以上所说的主要就是关于症状的牛皮癣图片分析，希望经过上述分析，能帮助大家发现自己是否患病，及早进行治疗，不要延误病情，以免自己承受更大的痛苦。济南红十字博爱医院公众号平台【银屑病康复中心】，地址在济南市济洛路97号，济南动物园向南100米。

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