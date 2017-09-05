牛皮癣能治好吗？激素有哪些缺点？

核心提示：济南红十字博爱医院劝诫大家切勿听信各种牛皮癣广告，盲目使用牛皮癣药品。由于牛皮癣药品副作用的存在，很多患者在选择牛皮癣药品时多了一层疑虑，那么牛皮癣能治好吗？听听专家怎么说。

如今很多牛皮癣患者可以说得上是谈“激素”色变，因为太多的患者尝试过激素治疗牛皮癣了，尤其在牛皮癣初期，大多数去过医疗机构的人，医生都是开几支药膏和药品让回家了。那么，用激素治疗牛皮癣能治好吗？

激素容易产生依赖性

牛皮癣西药中所含最多的就是激素，短期对于改善皮损效果显着，所以，很多人刚开始认为用激素治疗牛皮癣能治好。但是一旦使用不当就会造成牛皮癣病情的加重和反跳，不仅对治病无益，还会加大治疗牛皮癣的难度。因此，对于想了解牛皮癣能治好吗的患者朋友，济南红十字博爱医院建议使用牛皮癣药品时，切忌盲目选购含有激素的牛皮癣外用药，尤其是刚刚患病的牛皮癣患者。

激素副作用大

激素类药物都是由上千种化学物质研制而成，这些化学物质可以在短时间内杀死导致疾病的细胞，但是这种效果的发挥是以影响其他脏腑器官的机能为代价的。在此济南红十字博爱医院建议患者在选用牛皮癣药品之前，到正规的牛皮癣专科医院进行诊断，让医生对自己的病情做全面的检查，避免那些可能会对患者自身产生影响的牛皮癣药品。在服用牛皮癣药品中间如果发生任何的不适症状，立即停药，并且与医生联系，将牛皮癣药品的副作用降到最 低。

激素不是禁用，是慎用

虽说激素有那么多的弊端，但是激素类药品不是一点也不可以用的。济南红十字博爱医院专家表示，在医生的正确指导下，少量使用激素类药品对于皮损的消退有很好的效果，如果使用合理的话，其副作用可以降到最 低，不会对病情产生太大的影响。这也是为什么激素类药品副作用如此大，但国家却不限制使用的原因。

最 好还是选用安全科学的方法

济南红十字博爱医院劝诫大家切勿听信各种牛皮癣广告，盲目使用牛皮癣药品。由于牛皮癣药品副作用的存在，很多患者在选择牛皮癣药品时多了一层疑虑，那么牛皮癣能治好吗？建议大家选用“强效银屑病血清抗体”，这是一种生物制剂，新型治疗牛皮癣的方法。该方法不用吃药，不用住院，仅需三针，尽可摆脱顽固牛皮癣。详情咨询济南红十字博爱医院微信公众平台【银屑病康复中心】。

同时，济南红十字博爱医院【公众号平台：银屑病康复中心】建议牛皮癣患者在用药之前一定要到正规的牛皮癣专科医院就诊，在医生的指导下，科学选择牛皮癣治疗方法。医院地址在济南市济洛路97号，济南动物园向南100米。