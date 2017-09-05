患有盆腔炎的女性都有哪些症状？盆腔炎是女性妇科中比较常见的一种妇科疾病，由于盆腔炎严重的话，会导致女性多种妇科炎症，而且还容易造成女性不孕，因此女性应及时发现及时治疗，因此要对盆腔炎的一些症状进行了解，那么，患有盆腔炎的女性都有哪些症状？具体我们听下济南艾玛妇产医院妇科医生介绍。

济南艾玛妇产医院妇科医生表示，盆腔炎一般分为急性盆腔炎和慢性盆腔炎，急性盆腔炎发病较急，症状相对较明显，症状表现如腹痛、发热等，慢性盆腔炎症状不明显不宜自我察觉。盆腔炎一旦出现后，就会给大家带来很多的困扰了，盆腔炎可以怀孕吗大家都在为此问题而担心。

(一)急性盆腔炎的症状特点是：其病急，病情重，可出现下腹疼痛、发烧、寒战、头痛、食欲不振。检查时发现病人呈急性病容，体温高，心率快，下腹部有肌紧张、压痛及反跳痛。盆腔检查：阴道有大量的脓性分泌物，穹窿有明显触痛，子宫及双附件有压痛、反跳痛，或一侧附件增厚。

(二)慢性盆腔炎的症状：

(1)全身症状多不明显，有时可有低热，易感疲乏。病程时间较长者，部分患者可有神经衰弱症状，如精神不振、周身不适、失眠等。当患者抵抗力差时，易有急性或亚急性发作。

(2)济南艾玛妇产医院妇科医生表示，慢性炎症形成的瘢痕粘连以及盆腔充血，可引起下腹部坠胀、疼痛及腰骶部酸痛。常在劳累、性交后及月经前后加剧。

(3)由于盆腔瘀血，患者可有月经增多;卵巢功能损害时可有月经失调;输卵管粘连阻塞时可致不孕。